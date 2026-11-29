IT之家 11 月 29 日消息，据韩联社今日报道，SK 计划把 AI 企业联盟“K-AI 联盟”的会员企业扩至 100 家，打造规模达 100 万亿韩元（IT之家注：现汇率约合 4,965 亿元人民币）的 AI 生态。

11 月 27 日，SK AI 委员会在首尔广津区华克山庄酒店举办“K-AI 联盟首尔见面会 2026”，会上公布了这一目标。100 万亿韩元是生态内企业价值的合计规模。

SK AI 委员会委员长在主题演讲中表示，当前 AI 飞轮仍停留在靠资本和投资驱动的基础设施领域，还没有延伸到应用层。他认为，未来 1 至 2 年是 AI 产业的重要分水岭，应把飞轮转向由客户价值、收益与基础设施再投资构成的良性循环。

SK 方面称，明年将和合作会员企业一起推进三项课题：

降低 AI 使用成本；

在产业现场与日常生活中创造必要的 AI 服务；

构建共享增长成果的生态。

在 SK 构想的 AI 飞轮中，先以 SK 海力士的 AI 半导体竞争力为基础扩大数据中心业务，数据中心扩张后再带动电力、能源与 AI 服务的需求。该委员长表示，在全球大型科技公司与前沿模型企业各自打通基础设施到应用层的背景下，需要集结在半导体、基础设施、模型、服务、机器人、医疗等各领域具备优势的企业能力。

IT之家注意到，K-AI 联盟由 SK 电讯主导，于 2023 年 2 月成立，起步时为 7 家企业，目前已增至 54 家会员企业，覆盖 AI 半导体、基础设施、模型、服务与应用等领域。