IT之家 11 月 29 日消息，据新华社今日报道，神舟二十三号载人飞船即将返回地球，担负搜救回收任务的空中分队已完成各项准备，将为航天员张志远、黎家盈、穆罕默德・齐尚・阿里护航。

报道称，此次任务在冬季戈壁环境开展，基本流程为暗夜搜索、凌晨处置、天亮收尾。空中分队是首批抵达现场的力量，任务是在第一时间发现返回舱、回传图像信号，并抵达着陆现场。

飞行员文荃介绍，进驻着陆场以来，分队先后完成 24 次单独训练和 3 次全系统综合演练，内容涵盖空域勘察、收拢飞行、低空悬停、地形勘察及多起降点实飞实降。

针对暗夜戈壁环境缺少灯光地标参照、夜间飞行时飞行员易产生错觉、沙尘干扰近地面悬停状态保持等特点，分队前期勘察地形、标记危险区域，并持续开展夜间扬沙条件下的专项训练。文荃表示，相关训练旨在确保分队能够安全快速抵达现场开展搜救。

机务人员周天鹏介绍，分队采用多种手段对直升机发动机内部、旋翼叶片重点排查，定时监测各项参数，同时做好低温条件下液压系统和启动装置的维护。

报道提到，此次我国首位来自香港的航天员，以及首位到访中国空间站的外籍航天员将携手返回东风着陆场，空中分队已结合后送环节提前做好准备。目前分队人员状态良好、装备性能稳定。

据IT之家此前报道，11 月 25 日 08 时 18 分 52 秒 460 毫秒，神舟二十四号载人飞船搭乘长征二号 F 遥二十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射升空，巴基斯坦航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里则将成为首位进入中国空间站的外籍航天员。这是中国航天史上第 9 次“太空会师”。

11 月 28 日，神舟二十三号和神舟二十四号航天员进行交接仪式，移交了中国空间站的钥匙。根据任务计划安排，首名外籍航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里将乘坐神舟二十三号飞船返回，航天员朱杨柱将留轨完成一年期在轨驻留试验，与指令长汤洪波、航天员武毅共同执行神舟二十四号载人飞行任务。