IT之家 11 月 29 日消息，据科技媒体 ComputerBase 今天报道，数据挖掘者 Tex2 近日从《GTA6》的配置文件中提取出信息，揭示 Rockstar 如何为 PS5、PS5 Pro、XSX、XSS 四台主机调整游戏画面设置，以及 PS5 Pro 额外的图形性能究竟用在哪些地方。

据报道，PS5 Pro 版《GTA6》的纹理、植被和水体模拟画质等级，均与普通版 PS5 和 Xbox Series X 版相同。

R 星主要将 PS5 Pro 多出来的 GPU 性能用于光线追踪。除全局光照之外，该机的包围体层次结构（BVH）质量也比其他主机高出一个等级，这种数据结构能够加快光追过程中，对光线可能击中物体的搜索速度。

IT之家附 Tex2 曝光《GTA6》各主机画质设置详情如下：

设置项目 PS5 Pro PS5 Xbox Series X Xbox Series S 全局光照 高 中 中 中 BVH 质量 超高 高 高 低 光线追踪阴影（定向） 高 — — — 光线追踪阴影（局部） 高 — — — 反射效果 低 低 低 低 镜面效果 高 高 高 高 纹理 高 高 高 中 纹理流送 中 中 中 低 车辆纹理（最高等级） 超高 超高 超高 中 武器纹理（最高等级） 中 中 中 低 曲面细分 高 高 高 低 树木质量 中 中 中 低 地形质量 中 中 中 低 水体模拟 高 高 高 中 体积光照 中 中 中 低 粒子光照 高 高 高 低 头发质量 高 高 高 中 头发模拟 高 高 高 低 NPC 密度 高 高 高 中 交通密度 高 高 高 中 AI 行为 高 高 高 中 AI 动作 高 高 高 中 物理效果质量 高 高 高 中

不过需要注意的是，上述信息并非得到 R 星确认。这些画质等级名称来自主机版游戏的内部配置文件，不一定与未来 PC 版提供的画面设置选项完全对应。

在 Xbox Series S 上，罪城的街道可能会显得更加冷清。该主机的行人密度和交通密度均被设置为“中”，AI 模拟和物理模拟的质量也采用了相同等级。