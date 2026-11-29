IT之家 11 月 29 日消息，据科技媒体 ComputerBase 今天报道，数据挖掘者 Tex2 近日从《GTA6》的配置文件中提取出信息，揭示 Rockstar 如何为 PS5、PS5 Pro、XSX、XSS 四台主机调整游戏画面设置，以及 PS5 Pro 额外的图形性能究竟用在哪些地方。
据报道，PS5 Pro 版《GTA6》的纹理、植被和水体模拟画质等级，均与普通版 PS5 和 Xbox Series X 版相同。
R 星主要将 PS5 Pro 多出来的 GPU 性能用于光线追踪。除全局光照之外，该机的包围体层次结构（BVH）质量也比其他主机高出一个等级，这种数据结构能够加快光追过程中，对光线可能击中物体的搜索速度。
IT之家附 Tex2 曝光《GTA6》各主机画质设置详情如下：
设置项目
PS5 Pro
PS5
Xbox Series X
Xbox Series S
全局光照
高
中
中
中
BVH 质量
超高
高
高
低
光线追踪阴影（定向）
高
—
—
—
光线追踪阴影（局部）
高
—
—
—
反射效果
低
低
低
低
镜面效果
高
高
高
高
纹理
高
高
高
中
纹理流送
中
中
中
低
车辆纹理（最高等级）
超高
超高
超高
中
武器纹理（最高等级）
中
中
中
低
曲面细分
高
高
高
低
树木质量
中
中
中
低
地形质量
中
中
中
低
水体模拟
高
高
高
中
体积光照
中
中
中
低
粒子光照
高
高
高
低
头发质量
高
高
高
中
头发模拟
高
高
高
低
NPC 密度
高
高
高
中
交通密度
高
高
高
中
AI 行为
高
高
高
中
AI 动作
高
高
高
中
物理效果质量
高
高
高
中
不过需要注意的是，上述信息并非得到 R 星确认。这些画质等级名称来自主机版游戏的内部配置文件，不一定与未来 PC 版提供的画面设置选项完全对应。
在 Xbox Series S 上，罪城的街道可能会显得更加冷清。该主机的行人密度和交通密度均被设置为“中”，AI 模拟和物理模拟的质量也采用了相同等级。