IT之家 11 月 29 日消息，数毛社（Digital Foundry）最新发布的《GTA 6》性能评测认为，能够通过 XBOX One 串流游玩这款大作，是一项“了不起的成就”。

数毛社测试发现，XBOX One 实际上是通过串流技术运行 XBOX Series S 版《GTA 6》。测试结果显示，XBOX 有可能为这款游戏的串流服务提供了额外资源，画质明显优于其他支持串流的游戏。

数毛社编辑托马斯 · 摩根认为，这无疑是目前成本最低的《GTA 6》游玩方式。不过，这种体验是否足以让大多数玩家满意，仍是一个问题。“微软在这方面取得的成就确实令人惊叹。为了实现这一点，微软在服务器端搭建了相应的架构，并将延迟和画面压缩带来的问题控制到了相当低的程度。实际体验下来，这两方面的问题都没有我原先预想的那么明显。”

从并排对比的画面来看，XBOX One 版的清晰度确实不及 XBOX Series S 版，但两者的差异通常并不容易察觉，需要仔细观察才能发现。动态模糊效果也很好地掩盖了画质上的差距。

摩根表示：“在 XBOX One 上玩这款游戏，几乎感觉不到明显的体验损失。显然，我把分辨率设置为 1440p，虽然 Series S 串流传输过来的画面原生分辨率并非 1440p，但这样可以尽可能提高串流的码率和带宽。”

数毛社还肯定了 XBOX 在降低输入延迟方面的表现。摩根表示，游玩过程中，他甚至很容易忘记自己玩的是串流版本。

帧率方面，XBOX One 串流版与 Series S 版基本一致，性能差距并不明显。不过，XBOX One 串流版存在帧节奏问题，因此即使达到 30fps，画面流畅度仍不及 Series S 版。

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