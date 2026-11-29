IT之家 11 月 29 日消息，一名游戏数据分析师发布消息称，《GTA 6》发售仅一周多就卖出 5300 万份，距离跻身游戏历史最高销量榜单已经非常接近。

R 星这部重磅新作发售刚过一周多，就印证了大家的预期，成为现象级大作，也创下了史上规模最大的娱乐产品首发纪录。

大家原本就预料《GTA 6》首发日销量会打破纪录，但真正的疑问在于，其能否在首发之后持续保持热度。还需要一段时间才能判断其能不能像《GTA 5》那样长期霸占销量榜单，不过一份新报告显示，发售首周过后其销量依旧强劲，距离一个里程碑节点越来越近。

X 平台上，阿利尼亚分析公司（Alinea Analytics）市场分析主管里斯 · 埃利奥特（Rhys Elliott）分享了一份详细报告，统计了《GTA 6》发售一周后的销售走势。根据他们的估算，这款游戏目前销量已经达到惊人的 5300 万份，营收 41 亿美元（IT之家注：现汇率约合 273.67 亿元人民币），相比此前公布的数据有明显增长。

如果这份估算属实，《GTA 6》的销量已经超过《模拟人生》《星露谷物语》《赛博朋克 2077》《守望先锋》等多款热门大作。距离超越初代《超级马力欧兄弟》的总销量只差 500 万份，距离进入游戏历史销量前十还差 1200 万份。

这是一项十分惊人的成绩，尤其这一代主机的装机量本身低于前代主机。报告同时提到，PS5 版本销量大幅领先 Xbox，全部销量里超过 75% 来自 PS5 平台，看来索尼“在 PlayStation 上体验最佳”的宣传起到了效果。