IT之家 11 月 30 日消息，在粉丝们等待 Rockstar Games 推出《GTA 6》的 PC 版之时，《荒野大镖客 2》（Red Dead Redemption 2）在 Steam 上创下了新的同时在线人数纪录。

距离这家开发商把这款备受好评的牛仔模拟游戏带到 PC 已经七年，但这并没有妨碍它在 Steam 上再攀新高。随着万众期待的《GTA 6》终于完成主机首发，《荒野大镖客 2》如今冲到了 105000 人同时在线的峰值（数据来自 SteamDB）。

这比该游戏在 2025 年 2 月创下的上一个峰值多出约 6000 人，比 2019 年上线后达到的数字多出 5 万人。时机正好赶上黑色星期五促销，游戏售价下调显然也助推了这波增长。

Rockstar 的粉丝们正抽出时间回到亚瑟 · 摩根（Arthur Morgan）的西部故事里，重温这家工作室最出色的几段剧情，同时也拿它和杰森、露西亚那场冒险的高低起伏作比较。把开发商的新作同它作品库里的其他游戏放在一起对比，是很自然的反应；不过 PC 端这波热度上升，很可能有一部分来自那些只想找点感觉的人，毕竟又过了一周，《GTA 6》移植 PC 的消息依旧没有。

Rockstar 一向不给自家重量级作品安排首发同步上 PC 的待遇，《GTA 6》也没打破这个惯例。随着 13 年的等待在 11 月 19 日为 PlayStation 5 和 Xbox Series X/S 玩家画上句号，其他平台的用户只能抓着各种传闻，等 Rockstar 给出官方消息。《GTA》和《荒野大镖客》系列最终都上了 PC，只不过有的等得比别的久一些。

在 Rockstar 没有官方表态的情况下，网友开始设法搞出非官方移植版。网上的“氛围编程”玩家争相用 AI 推出自己的 《GTA 6》 PC 版供人使用。Rockstar 的母公司 Take-Two Interactive 一直在忙着封堵，但即便有些尝试被叫停，仍有人坚称会坚持下去。

IT之家注意到，Rockstar 前技术总监奥贝 · 维尔梅伊（Obbe Vermeij）本月早些时候表示，在 AI 生成的游戏克隆版本不断涌入市场的情况下，这家工作室大概会倾向于尽早做出 PC 版。GamesBeat 则在 10 月报道称，该开发商希望能在 2027 年第一季度推出 PC 版本。