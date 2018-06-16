内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

地缘政治分析师George Friedman：区块链终将“过时”

2018-6-16 11:34:49来源：凤凰科技作者：黎雪泥责编：浮生评论：

据CNBC北京时间6月16日报道，GeopoliticalFutures创始人George Friedman在周四纽约的瑞银CIO（Congressof Industrial Organizations美国产业工会联合会）全球论坛上表示：任何加密技术都会被破解。很明显，区块链是有其用处，但在未来某刻，它会过时。一些分析师还指出，随着一项量子计算技术的成熟，区块链可被轻松解密。

备受尊敬的地缘政治分析师George Friedman认为区块链——这项比特币背后的技术，有朝一日会变得“过时”。

“我从来不知道有任何一项加密技术不会被破解，” Friedman周四在瑞银CIO全球论坛场边这样跟CNBC的记者说道。“我严重怀疑俄罗斯，中国和美国情报部门声称：“区块链无法解密”的说法。

“区块链很有用，这很明显，”他说。但“在某个时候它会过时。”

Friedman是在线出版商GeopoliticalFutures的创始人，也是“未来100年大预言”的作者。他对世界的看法往往与主流思想背道而驰。例如，他预计美国仍然是一个统治力量，中国将会与之抗衡，但并不像其他人想象的强大到威胁到美国的地位。

比特币——一个去年飙升超过1000%的加密货币，是区块链的第一个应用。该技术通过使用加密技术快速安全地记录双方之间的交易，从而消除了第三方中介机构（例如银行）的需求。

自比特币发展开以来，已经出现数百种其他加密货币和区块链项目。拥护者说，区块链有一天可以像互联网一样改变世界。

一些分析师指出，如果一种称为量子计算的新兴技术成熟，它可以轻松解密区块链。然而，他们强调这还需要很长时间，区块链技术本身也可能在这段期间有所发展。

Friedman说，区块链是“炒作之一，人们从中获利，且对之要求甚高。”

根据金融研究公司Autonomous Next的数据，投资者们今年已经投入了超过90亿美元的资金用于新的加密货币计划，即所谓首次代币发行众筹（ICO）。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：区块链加密货币

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有