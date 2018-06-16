地缘政治分析师George Friedman：区块链终将“过时”

据CNBC北京时间6月16日报道，GeopoliticalFutures创始人George Friedman在周四纽约的瑞银CIO（Congressof Industrial Organizations美国产业工会联合会）全球论坛上表示：任何加密技术都会被破解。很明显，区块链是有其用处，但在未来某刻，它会过时。一些分析师还指出，随着一项量子计算技术的成熟，区块链可被轻松解密。

备受尊敬的地缘政治分析师George Friedman认为区块链——这项比特币背后的技术，有朝一日会变得“过时”。

“我从来不知道有任何一项加密技术不会被破解，” Friedman周四在瑞银CIO全球论坛场边这样跟CNBC的记者说道。“我严重怀疑俄罗斯，中国和美国情报部门声称：“区块链无法解密”的说法。

“区块链很有用，这很明显，”他说。但“在某个时候它会过时。”

Friedman是在线出版商GeopoliticalFutures的创始人，也是“未来100年大预言”的作者。他对世界的看法往往与主流思想背道而驰。例如，他预计美国仍然是一个统治力量，中国将会与之抗衡，但并不像其他人想象的强大到威胁到美国的地位。

比特币——一个去年飙升超过1000%的加密货币，是区块链的第一个应用。该技术通过使用加密技术快速安全地记录双方之间的交易，从而消除了第三方中介机构（例如银行）的需求。

自比特币发展开以来，已经出现数百种其他加密货币和区块链项目。拥护者说，区块链有一天可以像互联网一样改变世界。

一些分析师指出，如果一种称为量子计算的新兴技术成熟，它可以轻松解密区块链。然而，他们强调这还需要很长时间，区块链技术本身也可能在这段期间有所发展。

Friedman说，区块链是“炒作之一，人们从中获利，且对之要求甚高。”

根据金融研究公司Autonomous Next的数据，投资者们今年已经投入了超过90亿美元的资金用于新的加密货币计划，即所谓首次代币发行众筹（ICO）。