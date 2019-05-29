苹果推送iOS 12.4开发者预览版Beta 3更新

IT之家5月29日消息 自苹果推出首个iOS 12.4开发者测试版以来，经过近两周的时间，苹果已准备好发布iOS 12.4 Beta 3系统更新，已参加预览版的用户可以直接OTA升级。本次更新主要是Bug修复和提升系统稳定性。

苹果iOS 12.4测试版还没有为用户提供任何明显的变化，但已经开始为iPhone和iPad上发行Apple Card新信用卡有了一些根深蒂固的变化。外媒表示，苹果员工已经使用Apple Card Beta版。

苹果iOS 12.4可能是第一个在Wallet应用中支持Apple Card的软件版本。此前Apple Card于3月25日首次公布。

苹果本月还为所有客户发布了iOS 12.3。该版本包括全新Apple TV应用程序和新的Apple TV频道功能，可直接订阅视频服务。iOS 12.3还支持AirPlay 2适用于支持苹果功能的智能电视。

苹果WWDC 2019全球开发者大会将于6月3日在圣何塞举行，预计将推出iOS 13、watchOS 6和macOS 10.15等等。这意味着iOS 12.4测试版即将结束。

哪些设备可以升级

iOS 12兼容设备包括：

iPhone：

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone 5s。

iPad：

11英寸iPad Pro、12.9英寸iPad Pro (第三代)、12.9英寸iPad Pro第二代、12.9英寸iPad Pro第一代、10.5英寸iPad Pro、9.7英寸iPad Pro、iPad Air 2、iPad Air、iPad第五代、iPad第六代、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2。

iPod:

iPod touch第六代

3、更新方法

直接在【IT之家】微信公众号聊天对话框输入【506】获取下载链接。然后粘贴到系统自带的Safari浏览器中即可。

“扫一扫”二维码来关注IT之家，或者微信搜索“IT之家”并关注。

▲移动客户端用户：点击二维码图片并保存到手机，然后使用微信的扫一扫功能，选择相册，找到此二维码即可扫一扫。