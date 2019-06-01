Sprint四城5G业务首秀：声称拥有美国最大的5G初始覆盖

6月1日下午消息，美国运营商Sprint声称拥有该国最大的初始5G覆盖，该运营商表示，其5G网络目前覆盖了亚特兰大388平方千米、达拉斯-沃斯堡575平方千米、休斯顿427平方千米及其总部所在地堪萨斯城582平方千米的区域。

它补充称，计划在6月底之前将5G覆盖范围扩大至芝加哥、洛杉矶、纽约、凤凰城和华盛顿特区。所有这9个市场相加，它将覆盖约2180平方千米的广袤区域和1150万人口。

按Sprint首席执行官米歇尔·康贝斯（Michel Combes）的说法，此次发布是该运营商的“重大日”。

Sprint每月80美元资费的无限优质套餐将使客户能够接入5G网络拥有100GB热点数据，以及Hulu、Amazon Prime、Twitch Prime、Tidal和三个月的Hatch云游戏服务。

Sprint首席技术官约翰·肖（John Saw）在于记者的电话会议上表示，用户可以看到（5G）比LTE的速度大约快了五倍（基于30Mbps的典型LTE速率），而峰值速率可能高达1Gbps。

“我们正努力设定一个实事求是的预期。我们实际看到的比这更好。”他补充说，周四（5月30日）早上在达拉斯举行的一次演示中，测出了数百Mbps的速率，而峰值速率在600Mbps到700Mbps之间。

网络规格

与使用毫米波频谱的AT&T和Verizon的竞争对手5G网络不同，Sprint的（此次）迭代运行于其2.5GHz频谱资产之上，并将64×64大规模多入多出（Massive MIMO）与双连接技术结合起来运用。

肖在一份声明中表示，Sprint对于中频频谱的使用使之能够交付“不受毫米波5G覆盖限制”的体验。

Sprint的Massive MIMO射频支持分离模式，允许其从同一设备为5G和LTE分配频谱。肖表示，该运营商将在每个城市使用高达120MHz的频谱，其中60MHz专用于LTE，40-60MHz用于5G。

此外，双连接技术的运用将使用户设备能够同时保持与4G和5G网络的持续联系，为客户提供来自两者的容量优势。