iOS开发者向苹果发起集体诉讼，称其触犯竞争法

新浪科技讯北京时间6月5日凌晨消息，一批iOS开发者已对苹果公司发起集体诉讼，称该公司“故意利用其垄断地位”向想要制作应用的开发者收取“扼杀利润”的费用。这桩诉讼是向美国加州北区地区法院提起的，声称苹果公司违反了“谢尔曼法案”（Sherman Act）和加州“不公平竞争法”（Unfair Competition Law），请求对此案进行陪审团审判，并要求该公司向开发者作出赔偿。

代表原告方的律师事务所Hagens Berman曾在2016年赢得一桩针对苹果公司和其他图书出版公司的诉讼，罪名是操纵价格。

“这不是我们第一次对苹果公司的反竞争行为提出指责。”Hagens Berman律师事务所的执行合伙人史蒂夫·博曼(Steve Berman)说道。“我们曾经成功地让苹果公司遵守法律，现在则计划努力为iOS开发者争取权利，他们辛勤工作，将自己的创造力引入了iOS应用商店，寄希望于自己的创作能够公平地盈利。”

“苹果在App Storee应用商店的所有销售额中抽成30%，收取99美元的年费，并规定应用定价。苹果公司公然滥用其市场力量，损害了开发者的利益，迫使他们不得不使用这个唯一的平台来出售iOS应用。”博曼继续说道。“而如果是在竞争激烈的情况下，这种情况根本就不会发生。”

原告方在这桩诉讼案中的核心论点是，苹果公司把持着不公平的垄断权，能够决定哪些应用可以登陆iOS设备。苹果公司声称，这是出于安全考虑，但原告方认为这是“夸大其词”，目的是让开发者继续支付费用。诉讼称：“没有理由相信，倘若苹果公司向其他供应商开放自己的系统，那么包括亚马逊在内的其他知名供应商就无法托管应用商店，并提供一个值得信赖的应用分发系统。”

Hagens Berman还曾参与2018年的一桩诉讼案，苹果公司在该案中被指故意放慢iPhone的速度。

上述集体诉讼是由两名原告提起的，旨在代表所有被苹果公司收费的开发者。其中一名原告是来自加州的唐纳德·卡梅隆(Donald R. Cameron)，他是一款起名应用的联合开发者之一。

“在App Store应用商店上架出售期间，卡梅隆将他的应用定价为2.99美元。”诉状称。“但卡梅隆原本可将这个应用的定价设定在高于零、但低于0.99美元的水平，而且他很有可能会这么做，目的是试图借此提高销售量。”

第二名原告则是伊利诺伊州一家名为Pure Sweat Basketball的公司，该公司开发了一款健身运动应用。诉状称：“由于Pure Sweat Basketball应用的月度订阅费为4.99美元，该公司已向苹果公司支付了每笔销售额30%的佣金。”

苹果公司尚未对此本案发表评论。