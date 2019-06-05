苹果智能助手Siri深度改进：今秋将推七大炫酷功能

6月5日消息，据CNBC报道，在今年的全球开发者大会上，苹果推介了许多新服务和功能，但其没有花太多时间讨论智能语音助手Siri的变化。令人惊讶的是，Siri在苹果产品中几乎无处不在，从iPhone到CarPlay再到Apple TV。在某些领域，Siri依然落后于亚马逊的Alexa和谷歌的Google Assistant等竞争对手，这的确是苹果的痛处。但苹果正尝试对Siri进行深度改变，今年秋季推出时，可能会让所有人大吃一惊。

1.声音变得更自然

如果你用过Google Assistant，然后又回到Siri，你可能会注意到Siri的声音听起来让人觉得死板而僵硬。这是因为Siri的声音实际上只是无数拼接好的音频剪辑，所以有时候某个单词的抑顿感无法与句子完美匹配。

苹果公司表示，Siri很快就会有完全由软件生成的新声音，这将使它听起来更加准确。但初步体验显示，它仍然不如Google Assistant中约翰·传奇（John Legend）的声音那样自然。不过在新版本发布前的几个月里，它会继续得到改进。

2.控制Apple Music和iTunes之外的音乐

目前，Siri只能播放苹果流媒体音乐Apple Music和iTunes等苹果服务提供的音乐，除此之外别无他用。这看起来很糟糕，因为亚马逊的Alexa和Google Assistant支持用户播放来自任何其他服务的音乐。

但苹果为应用程序开发者提供了一款新的SiriKit Audio工具，将Siri向外部服务开放。很快，你就能说“Siri，播放Pandora的摇滚音乐”，它会自动执行这项任务。此外，Siri还支持有声读物和播客。

Spotify还没有宣布支持SiriKit Audio，但该工具对任何应用程序开发者都是开放的，所以Spotify添加它具有重要意义，以便与苹果的平台更紧密地集成。

Siri还将播放超过10万家电台的节目，而不需要其他应用程序。你只需要让Siri播放你想收听的电台，比如“嘿，Siri，播放99.9 The Hawk”，Siri就会通过Apple Music打开直播台。

3.使用Waze或谷歌地图导航

与音乐方面差不多，Siri此前只能使用苹果的服务来导航，比如苹果地图。但随着今年秋季的更新，情况发生了变化。很快，你就能说“Siri，用Waze导航到30 Rock”或“Siri，用谷歌地图导航到扬基体育场”，Siri会自动完成这项指令。

4.与AirPods无缝兼容

Siri很快就能在用户走路的时候直接对着AirPods读取信息，它还会使用AirPods的麦克风来了解你是否在说话，以避免打扰你。即使你是在和前面的人说话，而不是通过手机，Siri也能区分出来。你也可以立即回复，而不需要先点击一个按钮或说“嘿，Siri”。所以，如果你的配偶给你发短信，Siri会通过AirPods为你读取信息，你就能立刻口述予以回应。

5.识别与HomePod交谈的不同用户

人们对苹果智能音箱HomePod最大的不满之处在于，它没有多用户支持功能。因此，虽然Siri可以读取信息或发送它们，亦或是播放用户最喜欢的音乐，但当其他人说话时，它并不会将这些人视为独立的人或账户。今年秋天，HomePod将获得对多用户支持功能，这意味着当不同的人询问Siri日程安排时，它会做出适当的反应。

6.识别Apple Watch上的歌曲

苹果正在更好地利用其收购的音乐识别软件Shazam。现在，你可以让iPhone上的Siri识别一首歌。很快，你还能让Siri从你的手腕上佩戴的智能设备识别出正在播放的曲目名称。只要抬起手腕上的Apple Watch，要求Siri识别曲目即可。不过，希望苹果能追随谷歌的脚步，让用户随时在后台运行这项功能。用户可以设置谷歌Google Pixel来识别你周围正在播放的音乐，而不必每次都给它下命令。

7.更简单的快捷键

Siri的快捷键很有用，但使用起来很复杂。它需要与第三方应用程序合作，为你提供特定的命令信息。例如，你可以用TripIt设置它，每当你说“嘿，Siri，航班状态”时，它就会显示航班信息。但是，通常这些快捷方式是隐藏的，或者设置和使用起来很复杂。此外，你必须从App Store下载快捷方式才能开始使用。

不过在iOS 13中，苹果将包括默认快捷键的应用，并会有大量突出显示的应用程序和用例，这将使用户更容易为Siri设置自定义例程。所以，也许你想让Siri在你每次出门的时候都把灯关掉，关上车库的门，这在iOS 13中设置起来会容易得多。