（图集）开发者可在苹果WWDC Store商店购买的独家商品

IT之家6月5日消息 苹果的年度WWDC Store商店带着新一波的独家商品和霓虹主题商品回到了圣何塞，供开发商或开发者作为纪念品带回家。在2019年，苹果通过新的结账流程和比以往更大范围的产品选择，大大改进了商店的组织能力和库存管理。

过去，WWDC商店仅限于独家服装和纪念品。这是开发人员第一次可以在不离开会议中心的情况下选择加密狗和充电器等苹果配件。与会者甚至可以购买到AirPods无线耳机。最靠近WWDC会议中心的Apple Store距离Valley Fair有5英里，因此非常方便。

今年的T恤和帽子的设计与苹果的霓虹横幅和WWDC的网站艺术品相匹配。有八种不同的衬衫，配有令人惊叹的Animoji动话表情。其中四件也可作为运动衫。另外四种不同颜色的设计以霓虹字体为特色的文本“配音”。短袖衬衫每件售价35美元，运动衫售价60美元。对于儿童，可提供较小的衬衫和连体衣。

WWDC商店还提供价格为40美元的苹果徽标帽子或35美元的心灵蘑菇云。Apple Infinite Loop出售的品牌水杯价格为35美元。

正如之前报道的那样，苹果为今年的WWDC商店设置了自助结账系统，该系统使用Apple Store应用程序进行快速扫描和购买。该系统可大大缩短商店的购物流程。不过WWDC商店物品虽然具有在应用程序中注册的可扫描条形码，但商店访客报告称他们不允许自行检查，因为必须从员工那里寻求商店库存。

如果你正在参加WWDC19并想要购买一些商品，可以到WWDC商店逛一下。该商店的营业时间为周二至周四上午8:00至下午6:00，周五上午8:00直到凌晨1点。