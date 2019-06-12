时隔4年，百度贴吧iPad版迎来7.0.0版本更新

IT之家6月12日消息 今日，百度贴吧iPad版迎来7.0.0版本更新，距其上次更新已有4年之久。

尽管更新内容里未有详细介绍，仅有精简内容与改善体验的说明，但百度贴吧iPad 7.0.0版本移除了多数冗余的广告，除了竖屏显示，新版本已支持横屏与分屏显示。

百度贴吧是全球最大的中文社区，于2003年正式上线，是百度结合搜索引擎建立的在线交流平台。2015年12月，百度贴吧转入移动服务事业群组。

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