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魅族京东618促销：16Xs手机1499元起，16s手机2699元起

2019-6-17 12:39:29来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月17日消息 明日就是京东618年中狂欢购，魅族多款手机也开启了促销，魅族16Xs手机1499元起，魅族16s手机2699元起。

魅族16Xs全系标配6G LPDDR4x内存，搭载采用新一代Kyro 460八核心架构的骁龙675处理器，配备4000mAh大电池，mCharge 18W快充，机身厚度为8.3mm，重165g。

魅族16Xs配备Super mTouch屏下指纹识别技术，解锁仅需0.2秒，并推出冰丝白、骑士黑、珊瑚橙与亚特兰蒂斯四种配色。摄像方面，魅族16Xs配备4800W AI三摄，护眼全面屏，搭载骁龙675处理器，4000mAh大电池。

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魅族16s采用6.2英寸2232×1080分辨率Super AMOLED屏幕，拥有4.2mm超窄下巴，屏占比高达91.53%。

魅族16s搭载高通骁龙855移动平台，具有7nm低功耗制程工艺，Adreno 640 GPU，3倍AI性能提升，采用UFS 2.1，配备6GB/8GB内存。后置4800万像素AI双摄（IMX586+IMX350），支持OIS四轴光学防抖、双超级夜景模式与极限4800万像素模式。

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除此之外，魅族Note9目前售价1199元、魅族16X券后售价1498元、魅族16th系列券后售价1998元等。

除了手机之外，魅族影音也有优惠。魅族EP2X 入耳式有线运动耳机售价69元，魅族EP51 磁吸蓝牙入耳式耳机售价129元，魅族Gravity悬浮音箱A8 音响售价999元。

最后，魅族的无线充电器、数据线、蓝牙接收器和适配器等均有优惠。

魅族京东618主会场：点此购买

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关键词：魅族魅族手机

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