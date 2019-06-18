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比特币价格重回9000美元，新华社：比特币新一轮上涨动能何在

2019-6-18 22:21:48来源：IT之家作者：懒猫/实习责编：懒猫/实习评论：

IT之家6月18日消息 日前，比特币价格重回9000美元，今年以来涨幅已超过150%。

据悉，比特币价格在美国东部时间16日零时前后突破9000美元关口并继续上行，17日8时达到9350美元左右，创去年5月以来新高。对此，新华社报道称，分析人士认为，近期美国知名企业纷纷“拥抱”加密货币引发本轮比特币走高。

早些时候，美国《华尔街日报》援引知情人士消息称Facebook拟于明年推出一种加密货币。这一消息消息发布后，比特币价格开启连日上涨模式。区块链企业博尔特公司首席商务官克里斯特尔·凯克认为，比特币是在该消息刺激下突破了9000美元。

今日，Facebook正式公布加密货币Libra白皮书

新华社还指出，尽管比特币避险特性吸引关注，但其后市走向仍旧有待观察。

尽管比特币近期表现抢眼，投资者对其后市走向看法依旧呈现分化态势。数字货币分析平台“TheTIE”联合创始人乔舒亚·弗兰克日前表示，市场对比特币的百日平均信心指数自今年2月中旬转为正值之后，已经保持120天，社交网络上对比特币的讨论也更加热烈，如果这种信心和热度能够保持，比特币将继续升值。

美国区块链网络公司Concordium董事长拉尔斯·塞伊尔·克里斯滕森则认为，比特币市场波动性大、交易量小，无需多大努力就能把其价格推高或压低上千美元。

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关键词：比特币

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