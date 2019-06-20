苹果召回约6.3万台MacBook Pro：电池或存燃烧风险

IT之家6月20日消息 据国家市场监督管理总局消息，日前，苹果电脑贸易（上海）有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划，将自2019年6月20日起，召回部分苹果笔记本电脑MacBook Pro（Retina，15英寸，2015年中期型号）。本次召回涉及2015年中期型号电池，涉及的苹果笔记本电脑型号为：Retina，15英寸、15.4英寸（对角线）显示屏，2.2-2.5 GHz处理器，256 GB-1TB固态存储器，2个Thunderbolt 2端口，2个USB 3端口及1个HDMI端口，中国大陆地区受影响的电池数量约为63,000个。

本次召回范围内的产品发生了6起发热事件报告，可能存在燃烧风险。苹果公司目前未收到任何与该电池发热事件有关的重大财产损失或人员伤亡报告。对于召回范围内的电池，苹果电脑贸易（上海）有限公司将积极落实企业主体责任，开展缺陷产品召回、安全技术改进工作，提升产品质量安全水平，并免费为符合条件的客户更换电池，以消除安全隐患。

苹果电脑贸易（上海）有限公司将自2019年6月20日起在官方网站上发布召回计划，提示持有受影响型号笔记本电池的消费者停止使用该电池，并联系苹果电脑贸易（上海）有限公司进行免费更换。