华为nova 5i Pro 4800万AI四摄“硬是要拍” ，引领潮拍新风尚

7月底，华为nova系列新作华为nova 5i Pro在深圳正式发布。华为nova 5i Pro沿袭这一系列“高颜值爱自拍”的产品理念，前置3200万像素摄像头，f/2.0光圈，支持3200万AI立体美颜与人像超级夜景。

配备优秀前摄的同时，华为nova 5i Pro后置AI四摄组合，多功能覆盖多数拍摄场景，包括4800万像素高清镜头、800万像素超广角镜头、200万像素微距镜头以及200万像素景深镜头。

拥有了十分亮眼的硬件参数，华为nova 5i Pro的实际拍摄体验能否为用户交出一份满意的答卷？日前，华为nova 5i Pro开展了主题为“硬是要拍”的旅拍活动，邀请了10位旅游、摄影达人使用华为nova 5i Pro去往全球各地进行拍摄，用不一样的角度，捕捉难得一见的美景。拍摄内容包括潮流聚集地、自然秘境与国外风光等。

下面我们就通过10位玩家、达人的镜头，一起来看一下华为nova 5i Pro的拍摄实力。

▲潘那白-新疆

在白天光线良好的情况下，华为nova 5i Pro 4800万像素AI四摄具有十分优秀的解析力。小编选取了潘那白在新疆拍摄的样张。样张给人的第一观感是清晰明丽，很好的还原了场景颜色，没有过度修饰。

▲外太空有你cen-韩国首尔

同样的效果，在外太空有你cen于韩国首尔拍摄的样张中也得到了良好体现。将样张放大后，远处的窗户、近处建筑上的字母、图案与管道都保留了丰富的细节。

▲原图放大后效果展示

再看一张光线对比强烈的样张。在 Lemon赵少 于内蒙古拍摄的照片中，左侧的光影效果、中间的骑马渡河、右侧的树影婆娑以及远处的蓝天白云都得到了良好的展现，动态范围表现出色。

▲Lemon赵少-内蒙古

微距样张上，得益于景深镜头与4cm微距镜头的加入，配合7nm制程工艺的麒麟810芯片提升大光圈虚化效果的DMAP模块，华为nova 5i Pro的微距样张背景虚化十分到位，画面上相邻的茎、花瓣、花柄边缘虚化自然，样张具有一定的层次感。

▲潘那白-新疆

▲张大枪-德国

太阳西斜，光照逐渐转暗。按照光照效果的变化，小编选取了三张傍晚不同时刻的样张。

华为nova 5i Pro主摄为f/1.8光圈1/2英寸感光单元的4800万像素传感器，支持4合1光融合模式。三张样张亮度充足，曝光准确，白平衡也没有出现漂移。

▲潘那白-新疆

▲lilith991桑桑-俄罗斯

▲张大枪-德国

夏日祭是日本传统节日。这天政府会举办祭典游行，政府及其民间社团会举行很多表演，周边的店面也会装饰一新。这张由阿滋楠拍摄的日本夏日祭样张，给人的第一观感依旧是整体亮度高同时曝光准确。

▲阿滋楠-日本夏日祭

将左下方暗处部分放大，人物、单肩包以及暗处祭典用具的轮廓清晰可辨，甚至稍远处较小的手机画面与人物衣服上的褶皱仍可表现出来，同时照片亮部也控制在很好的范围内。

▲放大后效果展示

看过了近处的夜景拍摄，接下来是俄罗斯夜晚的远景样张。

▲lilith991桑桑-俄罗斯

相较日本夏日祭样张，这张照片的光照条件要稍好一些。各处细节保留完整。照片放大后，极远处俄罗斯国旗的轮廓与颜色依然可见，远处建筑的高光部分稍有溢出，但不影响辨别内容。近处的树木、路灯都是轻微涂抹，噪点很少，路灯灯柱粗细变化仍在。

▲原图放大后效果展示

▲原图放大后效果展示

室内拍摄方面，光照良好的图书馆内，华为nova 5i Pro的表现十分出色，4800万像素的解析力很好地展现出来。将在第二层座位处看书的读者周围画面放大，人物和书籍的轮廓、衣服的褶皱、甚至书架分区的编码数字都可明显分辨出来。

▲张大枪-德国

▲原图放大后效果展示

在光照条件较差的贵州地下溶洞内，华为nova 5i Pro的表现便与夜景样张相近，噪点较少，给人良好的观感。

▲程阅川-贵州地下溶洞

▲原图放大后效果展示

接下来我们来看一看华为nova 5i Pro的人像样张。

▲阿滋楠-日本夏日祭

▲牛奔走天下-北京艺术展

▲牛奔走天下-北京艺术展

▲牛奔走天下-北京艺术展

从样张中可以看出，华为nova 5i Pro的人像照片色彩清新，讨好眼球。人物的毛发、配饰等边缘过渡也十分自然。而在前摄支持3200万AI立体美颜的华为nova 5i Pro自拍样张中，人物造型生动，整体色彩明艳，人物的眼角、睫毛、发根等细节也保留完整。

▲外太空有你cen-韩国首尔

小结

作为一款面向年轻用户的手机，华为nova 5i Pro在“高颜值爱自拍”理念的基础上进一步演化，4800万AI四摄为用户带来了一场无与伦比的视觉盛宴。超广角镜头、微距镜头和景深镜头的加入，使华为nova 5i Pro覆盖了更多的拍摄场景。值得一提的是，夜景模式下，华为nova 5i Pro采取人景分离处理方法，能够AI识别环境并自动启用NPU算法，对生成的原始RAW图像进行处理，使主体更清晰、更立体。通过1/2英寸感光单元、f/1.8大光圈以及华为AI算法的加持，华为nova 5i Pro无论是微距、夜景还是人像拍摄，细节展现都十分良好，在锐度、色彩等方面的表现也非常出色。

与此同时，极点全面屏与双曲面机身浑然一体的前沿设计，更是迎合了年轻人对时尚与潮流的追求。翡冷翠、幻夜黑和极光色多彩配色的加入，也为用户的生活增添了斑斓的色彩。强悍的麒麟810芯片以及超大的4000mAh电池则体现了华为nova 5i Pro的“内在美”，为大多喜爱看视频、玩游戏的年轻用户带来了强有力的保障。

发布以来，尽显潮流与时尚魅力的华为nova 5i Pro毫无悬念地受到年轻用户的喜爱。通过这次#硬是要拍#活动，华为nova 5i Pro更是展现了强大的拍摄实力。同时通过多位玩家达人的镜头，我们也看到了不一样的美景、更多彩的世界。年轻的态度就是要与众不同，要彰显个性，哪怕手机中的照片也要跟其他人不一样，现在拥有华为nova 5i Pro，就能定制专属你的美景。目前，华为nova 5i Pro已在国内各大电商平台开售，在2000元左右的价位内，华为nova 5i Pro无疑是一款极具竞争力的作品，对追求科技潮流范的年轻用户而言更是不二之选。