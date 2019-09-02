【IT之家专访】苹果大中华区DR负责人谢恩伟：更关注科技与人文结合的原创产品

8月27日，苹果在上海举行了2019“移动应用创新赛”夏令营活动，IT之家作为受邀媒体对活动第一天的内容进行了探营，详细的内容大家可以查看《苹果2019“移动应用创新赛”夏令营探秘：同学少年，风华正茂》一文。



在活动过程中，IT之家小编有机会采访了苹果大中华区开发者关系（DR）负责人谢恩伟以及苹果杰出教育工作者（ADE）计划的专家老师，针对移动应用创新赛以及苹果目前对开发者生态的战略等相关话题进行了交流和沟通。

▲谢恩伟以及两位ADE专家老师在和媒体沟通（从右到左）

活动当天上午的内容基本上是以两位往届移动应用创新赛获奖开发者的介绍开始的，他们分别是吴宋若瑶和李晨啸，关于这两位开发者的作品IT之家小编在此前的文章中也作了详细的介绍，巧合的是他们都采用了目前非常火热也比较高深的AI技术。对于此，现场有媒体问到，像机器学习这种技术对于一般开发者来说应该是有一定门槛的，苹果是怎么样让开发者更易于使用这些技术的呢？

谢恩伟的回答是，苹果一直在努力让开发者更容易地去使用一些先进的技术，比如像之前推出的Create ML，还有像今年WWDC上推出的Reality Composer、RealityKit等等，所有这些平台性技术的目的都是将AI等技术模型做得简单一些，同时提高AI整体运行的效率。另外谢恩伟还特别强调了苹果对原创性的重视，并结合自身的经历表示：

我觉的中国开发者特别是在游戏领域还是会有一些在原创上的提升空间，所以我们非常看好中国开发者真正能够将原创性的作品带到市场上去。

我们知道移动应用创新赛道目前已经举办到了第四届，它主要面向的是高校的学生。不过在中国，大家直接的感知是国内的青少年变成分为可能更多集中在一线城市或二线城市，毕竟中国当前仍然是应试教育为主导的，家长们可能更看重学科的辅导。针对这个现象，IT之家小编提问在往届的移动应用创新赛中是否也折射了这个现象，而苹果又如何推动创新赛下沉到三四线城市，如何在更广的范围内推广青少年的编程学习氛围？

苹果ADE的两位专家老师首先解决了小编的疑惑。他们表示，前三届的比赛确实会出现初赛报名的学生以一二线城市或者说经济发展水平较高一些的城市为主的现象，苹果在推广的过程中也遇到了一些困难，近几年苹果加大了在一些经济稍微欠发达地区的宣传，情况已经有所改善，今年参赛的学生区域分布已经更加均衡。

同时，专家们表示，在将移动应用创新赛推广到更多地区，覆盖更广的范围方面，苹果其实也是有多方面的措施的。

我们其实有多条路径在做，包括关于比赛本身的地推宣传，还有同学、志愿者的带动宣传，以及苹果自己组建的iOS Club也可以进行同步的宣传。这是我了解到的三种方式，当然，苹果其实还有更多的方式，包括我们知道苹果在边远地区也作了很多的公益性的活动，对创新赛的推广以及大学生们编程能力的培养有很好的帮助。

对于IT之家小编的问题，谢恩伟也作了补充说明，他表示移动应用创新赛这两年发展比较快，也得到了教育部的很多支持。如果看今年的数据，无论是参加比赛的团队数量还是作品数量基本上都是去年数量的翻倍，而且几乎覆盖了28个省市自治区，几乎覆盖了国内所有的地区。

在这之后，IT自家又询问了另一个问题，就是综合往届的移动应用创新赛举办经验，高校开发者们遇到的问题是否有一些共性问题？苹果又是如何解决这些共性问题的呢？

苹果ADE的专家老师首先作了解答。他们从两个方面解释了小编的疑惑，首先是从组织者的角度，从大赛第一次开始举办到现在，一直面临着的一个问题是普及率不是很高。在这方面苹果鼓励学生零基础加入，鼓励全周期的培训和培养。也就是说苹果鼓励没有iOS开发基础的同学加入，然后带着大家一步步地通过推荐的教材、课程以及培训逐渐加深对iOS的理解。因为比赛的周期很长，对于大学生而言是有足够的能力和精力去学好的，苹果也有足够的耐心去和开发者们一起成长。

其次，从开发者的角度讲，也有很多的共性问题，包括他们的选题。专家老师们表示：

因为移动应用创新赛本身是有倾向性的，提倡一种创新力，也就是技术和人文共同的融合促进。如果只有技术，走不到决赛，走到决赛的，是在技术上锦上添花的作品和团队。很多同学选题选得很小很窄，可能在决赛上就会处于劣势，所以苹果也会对开发者们进行一些平台性和格局的培训讲解。

此外就是高校开发者们在技术方面的问题也有共性，首先就是学生对技术本手有很多的需求，他们想要了解很多最新的技术并且想要知道怎么去做。另外就是对技术的利用方面，很多学生在做作品的时候首先想到的是我要学这一项技术然后去使用，但忽略了做一款作品到底是要解决什么样的问题。

而参加比赛，或者说和苹果合作的过程中，学生们另一个比较大的收获是能够更好地开拓眼界，了解国内国外好的作品都在做些什么，怎么样用技术能解决生活中的问题，慢慢的，开发者们的视野就会得到拓展。

同时谢恩伟表示，这也是创新赛的差异化所在。他特别区分了程序员和开发者这两个词的分别，程序员可能就是做编程，写代码，而开发者则要想更多的问题，不光是用什么样的技术，包括要解决什么样的问题，有怎样的应用场景，还有UI的交互设计该怎么做，包括以后商业化等问题。

所以从苹果的角度来说，不光是在培养程序员，更多的是在培养开发者，你可以看到参加到创新赛的学生，不是所有的都是计算机专业的学生，有很多也是文科的学生，我们也非常赞同零基础，因为在整个应用开发过程中大家不光是编程的角色。

其实，综合谢恩伟以及ADE老师们的解答，都是在围绕两个关键词：“科技”和“人文”。事实上，在交流活动的开场，谢恩伟就重点谈到了这两个词。他表示，苹果一个非常重要的价值观就是怎样把技术和人文结合得更加紧密，这从苹果自己的产品设计上就有所体现，从第三方开发者也能够看得出，可以总结出三个点，一个是原创性，也就是产品背后是有自己的故事的；第二是交互的人性化，即简洁、自然的用户体验；第三则是新技术的使用，例如AI、AR等，这也是苹果正在大力拓展的领域。

具体到移动应用创新大赛上，在现场媒体有关往届至今获奖者作品选题趋势变化的问题中，苹果的ADE老师们有更加细致的解答。

ADE老师们总结，从第一节创新赛至今，苹果一直注重技术和人文结合的紧密程度，获奖作品的选择也更多考虑这方面，他们做了几个总结分类：

一是将先进技术和音乐等艺术进行结合的，就是怎样用技术来实现大家对于艺术、对于美的追求；

二是很多作品奖关注点放在了中国的传统文化方面，很多新一代年轻人对于中国的传统文化的理解是存在缺失的，怎么样利用技术让更多的人了解传统文化，用更好的方式去呈现传统文化；

三是对特定人群的帮助，这是最近一两年出现的新趋势，能够真正用技术去解决特殊人群遇到的一些问题，例如帮助残障人士更好地出行、适应社会生活等等。

当然，这些只是苹果所提倡的技术和人文的结合的部分用例，而不是全部，但是通过这几个典型用例，相信大家更能理解“技术和人文结合”的到底是怎样的产品。

最后，有媒体询问了谢恩伟，即苹果在做创新赛的夏令营活动时是否有一些目标？谢恩伟表示，核心的目标还是拓展更多的下一代开发者。

接着媒体又追问，拓展下一代开发者和苹果在应用商店方面取得的成绩是否有什么联系？对此谢恩伟称，对于苹果来说，重要的是能够出现好的产品。从收入的角度讲，有好的产品，才能有好的收入，这个收入不一定会在短时间内看得到，但在它的生命周期里一定能够体现，苹果的团队非常在意的是怎样能帮助好的产品尽快从市面上出来。

“从我的层面上来讲，或者说我的定位就是怎样能够去挖掘好的作品、帮助好的作品更上一层楼，让这些好的国产原创作品得到更长远的发展。”谢恩伟这样说。