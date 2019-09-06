1.75亿台安卓平板电脑运行Play Store商店，谷歌强烈建议优化大屏App

IT之家9月6日消息 随着Android 10正式版推出以及本周在IFA 2019上新平板电脑的发布，谷歌再次鼓励开发人员优化大屏幕Android设备应用。谷歌表示，目前运行Google Play商店的Android平板电脑超过1.75亿台。

在今天的Android开发者博客文章中，谷歌分享了新的统计数据，并称“Android平板电脑是Google和我们的OEM合作伙伴当今的重要形式。”从历史上看，大屏幕上的Android应用程序更像是手机版的粗暴拉长放大版，用户体验很差。

谷歌列举了多年来Android增加对新型设备支持的记录：

我们从手机开始。开发人员可以编写适用于全球各种尺寸手机的Android应用程序。使这项工作成为Android资源和布局系统的一部分，应用程序能够顺利适应不同的屏幕尺寸。

在Android 3.0 Honeycomb中，我们添加了对平板电脑的支持。特别是，像Fragments这样的功能允许你创建适用于各种不同外形的应用程序。

Android 7 Nougat带来了多窗口和多显示功能，包括跨应用程序拖放的功能。同时，Chrome OS增加了在笔记本电脑上运行Android应用程序的功能。通过一些调整来处理不同的输入和窗口动态，你现在可以在桌面式环境中访问应用程序。

现在，在Android 10中，我们在大屏幕上进行了更多的开发增强。改进了多窗口功能，使得并行使用多个应用程序变得更加容易。我们还继续改进多显示器支持，实现更多的多显示器用例。通过为可折叠程序添加专用模拟器以及发布可折叠指南，可以让你轻松地实验和测试新的外形设备。

谷歌如此建议需求是平板电脑上的工作如何转换为Chrome OS上的Android应用程序，以及Android可折叠的外形。

通过优化你的应用程序以利用不同的外形，开发人员有机会在更大的屏幕上为数百万用户提供更丰富、更具吸引力的体验。