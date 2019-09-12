工信部：推动数字家庭产业快速发展

IT之家9月12日消息 工信部近日答复政协十三届全国委员会第二次会议第2678号（社会管理类184号）提案称，下一步，工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部将加大协同配合，推动数字家庭产业快速发展。一是做好数字家庭相关政策文件的落地实施；二是加快数字家庭产业重点标准制定及推广应用，加快研究制定智慧健康养老设备产品及服务标准；三是持续推动数字家庭典型业务试点示范，继续开展第三批智慧健康养老应用试点示范工作；四是鼓励数字家庭的硬件、软件、内容、应用、服务平台等产业链上下游合作，实现生态系统的资源整合，打造推动行业发展的生态体系环境。

以下为答复函全文：

关于政协十三届全国委员会第二次会议第2678号（社会管理类184号）提案答复的函

谢双成委员：

您提出的关于加快数字家庭示范社区建设促进消费升级的提案收悉，现答复如下：

随着新一代信息技术的快速发展，数字家庭技术和应用日趋成熟，数字家庭向智慧家庭演进，其内涵和外延不断扩充。推进数字家庭建设对推进供给侧结构性改革、扩大内需、提振消费具有重要意义，也是满足人民美好生活需要的重要手段。我国高度重视数字家庭的建设，将其作为培育产业发展新动能、提高经济发展效率的重要抓手。工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部等部门采取了一系列措施，加强顶层设计，逐步完善标准体系，开展典型业务示范，鼓励技术产品创新，取得了一定成效。

一、加强数字家庭产业发展顶层设计

为贯彻落实国务院《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发〔2013〕32号）精神，工业和信息化部办公厅印发了《关于征选信息消费试点市(县、区)的通知》，提出支持数字家庭智能终端研发及产业化，推进数字家庭示范应用和数字家庭产业基地建设。2017年8月13日，国务院印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》（国发〔2017〕40号），提出要推广数字家庭产品，鼓励企业发展面向定制化应用场景的智能家居“产品+服务”模式，推广智能电视、智能音响、智能安防等新型数字家庭产品。2017年2月6日，工业和信息化部联合相关部门共同印发了《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）》，提出丰富智能健康养老服务产品供给，推广智慧健康养老服务，促进现有医疗、健康、养老资源优化配置和使用效率提升，满足家庭和个人多层次、多样化的健康养老服务需求。

二、推进智慧家庭标准体系建设

2016年11月14日，工业和信息化部联合国家标准化管理委员会印发了《智慧家庭综合标准化体系建设指南》（工信部联电子〔2016〕375号，以下简称《建设指南》），针对健康管理、居家养老、智能家居、信息服务、互动教育、能源管理、社区服务、家庭安防等8种类型的智慧家庭典型应用场景，从基础标准、服务标准、终端标准、安全标准等4方面定义了智慧家庭的标准体系，明确了智慧家庭标准化工作的重点方向。在《建设指南》的指导下，工业和信息化部加快开展关键智慧家庭标准研究制定工作，制定发布了《家庭网络第1部分：系统体系结构及参考模型》《家庭主网通讯协议规范》等重点标准，建立了涵盖智慧家庭产品、服务、数据格式以及信息安全等的标准体系，支持智慧家庭产品间互联互通和数据信息开放共享。

三、开展典型业务应用试点示范

工业和信息化部自2009年开始探索部省共建模式，在重要地区建设国家数字家庭应用示范产业基地，陆续批复建立了9个数字家庭产业基地，推动终端厂商与网络运营商、内容提供商、系统集成商等联合，探索智慧家庭典型业务应用。2017年以来，工业和信息化部支持以智慧健康养老等为代表的典型业务应用推广，根据《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）》部署，联合相关组织开展了智慧健康养老应用试点示范工作，共组织创建了130个智慧健康养老示范街道（乡镇），形成了较好的应用示范效应。

住房和城乡建设部持续开展运用建筑信息模型（BIM）系统进行工程建设项目审查审批和城市信息模型（CIM）平台建设试点工作，通过BIM审查审批系统的建设，探索建设CIM平台，为建设智慧城市提供可复制可推广的经验。目前CIM平台建设处在前期探索阶段，该平台未来有潜力对数字家庭示范社区的建设提供技术支持与接口。

财政部落实《电信条例》，联合工业和信息化部自2015年起实施电信普遍服务试点工作，主要支持行政村光纤宽带建设及运维。2018年，财政部联合工业和信息化部按照国务院常务会议精神，进一步深化电信普遍服务试点，主要支持偏远行政村、重点边疆（海岛）地区4G网络建设及运维，为数字家庭建设提供保障。

四、推动数字家庭产品及服务创新

按照《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）》部署，工业和信息化部联合相关部门制定发布了《智慧健康养老产品及服务推广目录（2018年版）》，其中包括健康管理类可穿戴设备、便携式健康监测设备、自助式健康检测设备、智能养老监护设备、家庭服务机器人等五大类共计56项智慧健康养老产品，以及慢性病管理、居家健康养老、个性化健康管理、互联网健康咨询、生活照护、养老机构信息化服务等六大类共计59项智慧健康养老服务，鼓励相关企业不断加强业务创新，提高产品服务质量。

下一步，工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部将加大协同配合，推动数字家庭产业快速发展。一是发挥顶层设计的系统性、整体性、统领性及协同性优势，做好数字家庭相关政策文件的落地实施；二是加快数字家庭产业重点标准制定及推广应用，加快研究制定智慧健康养老设备产品及服务标准，建立统一的设备接口、数据格式、传输协议、检测计量等标准；三是持续推动数字家庭典型业务试点示范，继续开展第三批智慧健康养老应用试点示范工作，持续推进电信普遍服务试点，支持偏远地区宽带建设；四是鼓励数字家庭的硬件、软件、内容、应用、服务平台等产业链上下游合作，实现生态系统的资源整合，打造推动行业发展的生态体系环境。

感谢您对智慧家庭产业发展的关注与支持！希望对我们的工作提出更多宝贵意见和建议。

工业和信息化部

2019年8月27日