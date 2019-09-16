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外媒：iPhone 11成中国最受欢迎新机型，预订量超60%

2019-9-16 17:41:58来源：新浪科技作者：李明责编：孤城评论：

北京时间9月16日下午消息，据外媒报道，在调低了向中国用户收取的溢价后，苹果公司近日刚刚发布的iPhone 11成为了中国消费者预订量最高的机型。

苹果上周三发布了三款新iPhone手机，其中售价相对较低的iPhone 11在中国的起始售价为5499元人民币（约合777美元），与美国的价格相比，中国消费者需要支付10.5%的溢价。

相比之下，中国消费者为去年的iPhone XR（iPhone 11去年的对应产品）支付的溢价为28%，这意味着为iPhone 11支付的溢价已经明显降低。

显然，相对较低的售价让iPhone 11得到了中国消费者的青睐。有数据显示，在所有的新iPhone预订中，包括iPhone 11 Pro和Pro Max，40%为128GB iPhone 11，22%为64GB iPhone 11，意味着大部分预订为iPhone 11。

研究公司Wedbush Securities分析师丹尼尔·埃夫斯（Daniel Ives）称，中国有6000万至7000万消费者处于“升级窗口”。如果iPhone 11能吸引其中50%的消费者升级，就算是成功了。显然，这并不是一件容易的事情。埃夫斯说：“在未来一年，中国市场的销量仍是最大变数。”

虽然苹果将iPhone 11的溢价调低至10.5%，但中国消费者仍需为iPhone 11 Pro和Pro Max支付高达18.6%至23%的溢价，较去年iPhone XS和iPhone XS Max 26%的溢价并未低多少。

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关键词：苹果iPhone 11

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