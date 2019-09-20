24期免息/折抵换购，苹果iPhone 11全系列今日首发上市

IT之家9月20日消息 苹果iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max系列售价今日首发上市，自9月13日参与预购的用户，即日起可通过Apple官网及Apple Store零售店等渠道拿到全新一代iPhone，点此选购。



iPhone 11提供64GB、128GB和256GB机型，并有紫色、绿色、黄色、黑色、白色和红色外观可供选择，起售价5499元人民币。

iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max提供64GB、256GB和512GB机型，并有暗夜绿色、深空灰色、银色和金色外观可供选择，起售价分别为8699元和9599元。

iPhone 11系列新机的重要升级是摄像头，其中iPhone 11搭载了双摄像头，而iPhone 11 Pro系列搭载iPhone首款三摄系统搭载三摄像头；三款iPhone都搭载了苹果最新的A13芯片，性能再创新高，不仅能轻松处理各项任务，还实现了电池续航的空前飞跃。

除了外观、性能升级外，大家最关心的定价，新iPhone也有了前所未有的改变。其中，iPhone 11国行版的起售价为5499元，比去年的iPhoneXR起售价6499元降低了1000元。同时，在Apple Store在线商店渠道支持折抵设备换购、24期分期免息等优惠政策。

关于折抵换购，若以iPhone 8 Plus 64GB机型进行折抵后，iPhone 11仅229元/月(0%费率24个月分期)或5499元起。

同时，支持招商银行、中国建设银行、中国工商银行的最高24期免息分期。经济实惠便捷，既缓解经济压力，同时也是一种理财理念，等同于无成本花未来的钱享受现在的新设备。

最后，Apple Store在线商店的Apple Care也值得选择，大多数Apple产品均可在有限保修期内享有1年的硬件保修服务和长达90天的免费电话技术支持。通过购买Apple Care+服务计划，用户可进一步延长保修期限，并享受来自Apple的额外硬件保修服务与专家技术支持。

• 选购全新iPhone 11系列，点击访问：苹果中国官方在线商店。