华为Mate 30系列官方壁纸制作过程：颜料+砂浆+超微距镜头

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IT之家9月20日消息 今天，华为消费者业务软件部总裁王成录在微博上公布了华为Mate 30系列手机官方壁纸的制作过程。
从视频中我们看到，华为Mate 30系列手机官方壁纸并不是电脑合成也不是现有的自然景象，摄影师首先用石膏模拟出一个近似群山环绕的盆地造型，然后再盆地中央注水并滴入染料。接着将有金粉的砂浆注入水中，同时滴入染料营造出扩散的效果。
这张官方壁纸通过超微距镜头拍摄，经过色彩的调整最终得到我们看到的华为Mate 30系列手机的壁纸。
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