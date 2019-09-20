内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

华为Mate 30系列官方壁纸制作过程：颜料+砂浆+超微距镜头

2019-9-20 16:32:05来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月20日消息 今天，华为消费者业务软件部总裁王成录在微博上公布了华为Mate 30系列手机官方壁纸的制作过程。

从视频中我们看到，华为Mate 30系列手机官方壁纸并不是电脑合成也不是现有的自然景象，摄影师首先用石膏模拟出一个近似群山环绕的盆地造型，然后再盆地中央注水并滴入染料。接着将有金粉的砂浆注入水中，同时滴入染料营造出扩散的效果。

这张官方壁纸通过超微距镜头拍摄，经过色彩的调整最终得到我们看到的华为Mate 30系列手机的壁纸。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为Mate 30壁纸

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有