华为Mate 30/Pro 5G版入网工信部：支持SA与NSA

IT之家9月21日消息 华为Mate30和Mate 30 Pro的5G版本现已入网工信部。目前，工信部只公布了这两款手机的配置信息。

华为Mate30 5G版

工信部信息显示，华为Mate30 5G版型号为TAS-AN00，支持SA与NSA，机身尺寸为160.8×76.1×8.4;9.2mm（华为Mate30机身厚度为8.4mm），重196克，拥有黑色、银色、翡冷翠、紫色、橙色、绿色等配色。

配置方面，华为Mate30 5G版采用6.62英寸1080×2340分辨率OLED屏幕，内置4100mAh电池，其CPU主频为2.86GHz，拥有8GB/6GB/12GB RAM内存容量，以及128GB/256GB/512GB手机内存，搭载基于Android 10的EMUI系统。

华为Mate30 Pro 5G版

华为Mate30 Pro 5G版型号为LIO-AN00，支持SA与NSA，机身尺寸为158.1×73.1×8.8,9.5mm（华为Mate30 Pro机身厚度为8.8mm），重198克，同样拥有黑色、银色、翡冷翠、紫色、橙色、绿色等配色。

配置方面，华为Mate30 Pro 5G版采用6.53英寸1176×2400分辨率OLED屏幕，内置4400mAh电池，其CPU主频为2.86GHz，同样拥有8GB/6GB/12GB RAM内存容量，以及128GB/256GB/512GB手机内存，搭载基于Android 10的EMUI系统。

华为Mate30系列将于9月26日在国内正式发布。据悉，在华为Mate30系列全球发布会后的采访环节，华为消费者业务手机产品线副总裁李小龙表示，华为Mate30/Pro 5G的最终时间还没有定，可能要到国内发布会才能给出准确时间——“大约晚一个多月”。其原因是是5G版的开发进度要更慢一些，这次麒麟990使用了最新的7nm+ EUV工艺。