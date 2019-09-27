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天秤币欧盟推出遭反对，Libra协会：正与监管部门沟通

2019-9-27 21:39:48来源：新浪科技作者：李明责编：阿迷评论：

据国外媒体报道，Libra协会负责人伯特兰·佩雷斯（Bertrand Perez）今日表示，在德国和法国对Facebook推出Libra表示反对后，Libra协会目前正与欧盟监管部门讨论相关问题。

佩雷斯今日在日内瓦联合国总部出席了一场区块链会议，期间，他在接受采访时称：“目前我进门仍在与欧盟监管部门讨论相关事宜。除了欧盟，我们还要与全球其他国家和地区的监管机构进行沟通。”

Facebook今年6月发布了名为“Libra”的数字加密货币。Libra计划于明年正式推出，有望向数十亿的潜在用户提供数字交易和支付服务。但随后，全球多国央行、财政部长、立法人员，以及全球多家隐私保护机构都对Libra提出了质疑，并列出了与Libra有关的多个问题，包括洗钱、恐怖主义融资和金融稳定等。

本月12日，法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）表示，法国政府计划阻止Facebook数字加密货币Libra在欧洲的发展，因为它将对金融安全和稳定构成系统性威胁。勒梅尔称，Libra进入欧洲的风险太大，而人们对Facebook的信任度又太低。他说：“这种情况下，我们不能授权Facebook在欧洲土地上发展Libra。”

本月16日，欧洲央行（ECB）执行董事会成员贝诺伊特·科伊尔（Benoit Coeure）称，包括Facebook Libra在内的一些数字加密货币未经测试，存在极大风险，需要采取严厉的监管措施。

佩雷斯今日还表示，Libra无意取代当前货币。Libra协会的创始成员包括Facebook、Mastercard、Visa、PayPal、eBay、Lyft和Uber等27家公司，负责Libra的推出和管理。

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关键词：Facebook虚拟货币欧洲Libra

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