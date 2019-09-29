特斯拉正式向中国车主推送V10.0版本软件：可以看腾讯视频、爱奇艺等

IT之家9月29日消息 9月29日，特斯拉正式向中国车主开始推送V10.0版本软件。本次升级更注重娱乐性方面的体验，全新引入了腾讯视频、爱奇艺、喜马拉雅等多媒体资源，同时对Autopilot的部分功能进行了细节方面的优化。

车辆可以通过特斯拉OTA空中升级功能自动下载新版软件，用户只需点击出现在车辆中控屏幕上方的“闹钟”图标，即可将系统升级至最新版本。



值得一提的是，在此版本上，特斯拉带来了其主题版《茶杯头》游戏。玩家可扮演茶杯头Cuphead或马克杯人Mugman（有单人模式或本地双人合作模式），为还清欠于魔鬼的债务而奋战。



需要提醒的是，该游戏必须在车辆挂驻车挡后，方可开始。如欲体验《茶杯头》，用户可以单击“应用程序启动器”，然后单击“娱乐”图标进入Tesla游戏厅，接着在菜单中选择该游戏。另外需要注意的是，该游戏需要使用USB外接游戏手柄，游戏手柄的操作可能会根据制造商和型号而有所不同。

车辆驻车期间，除了玩游戏，用户还可通过Tesla剧场观赏电影和视频。

针对中国消费者，本次升级可以临时启用蜂窝网络，来支持腾讯视频、爱奇艺等平台节目的在线流媒体播放了。

本次更新特斯拉还引入了喜马拉雅，用户可以通过点击“媒体”菜单选择“喜马拉雅”，即可收听自己喜爱的播客、有声小说、相声小品等音频内容。

自动辅助驾驶功能方面，升级主要将可视化驾驶和自动辅助变道进行了细节优化。此外，还包括可视化驾驶界面能够更直接且更美观地显示自动辅助变道的动画过程等等。

此外，V10.0版本软件还对地图、哨兵模式、手机应用程序、蓝牙媒体、软件更新、驾驶员设定和应用启动器等方面进行了改进和完善。