内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>人物

鲍尔默：微软发展Surface是正确的，利润很大

2019-10-9 7:47:35来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家10月9日消息 日前，微软前CEO鲍尔默接受媒体采访时表示，硬件产品线不断扩张的微软走在了正确道路上，因为硬件利润很大。

鲍尔默在西雅图举行的GeekWire峰会上称，“不管怎么说，硬件行业实际上还是有很多利润的，至少如果你看看世界上最大的硬件公司的话。苹果Mac电脑和iPhone以及其他产品正在赚取大量利润。我认为微软有机会通过Surface参与进来。”

2012年，鲍尔默参与设计了微软Surface平板电脑，到目前，Surface系列硬件产品今年为微软带来了57亿美元的收入，这比上一财年增长了23%。在上周，微软又推出了Surface EarBuds、Surface Neo和Surface Duo等多款全新产品，这让我们看到微软已经明确了硬件这一重要路线。

鲍尔默说，新的Surface阵容太牛了，在竞争力方面，微软一往无前。谈到云服务，鲍尔默表示，云的事情已经解决得很好了。针对Windows，鲍尔默认为，Windows每年能赚取大量的利润，作为投资者，希望看到这样的利润能长期持续，2019年Windows收入增长5%。

鲍尔默此前是微软的CEO，随后被纳德拉取代，目前，鲍尔默仍然是微软的投资者。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软鲍尔默Surface

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有