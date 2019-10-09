鲍尔默：微软发展Surface是正确的，利润很大

IT之家10月9日消息 日前，微软前CEO鲍尔默接受媒体采访时表示，硬件产品线不断扩张的微软走在了正确道路上，因为硬件利润很大。

鲍尔默在西雅图举行的GeekWire峰会上称，“不管怎么说，硬件行业实际上还是有很多利润的，至少如果你看看世界上最大的硬件公司的话。苹果Mac电脑和iPhone以及其他产品正在赚取大量利润。我认为微软有机会通过Surface参与进来。”

2012年，鲍尔默参与设计了微软Surface平板电脑，到目前，Surface系列硬件产品今年为微软带来了57亿美元的收入，这比上一财年增长了23%。在上周，微软又推出了Surface EarBuds、Surface Neo和Surface Duo等多款全新产品，这让我们看到微软已经明确了硬件这一重要路线。

鲍尔默说，新的Surface阵容太牛了，在竞争力方面，微软一往无前。谈到云服务，鲍尔默表示，云的事情已经解决得很好了。针对Windows，鲍尔默认为，Windows每年能赚取大量的利润，作为投资者，希望看到这样的利润能长期持续，2019年Windows收入增长5%。

鲍尔默此前是微软的CEO，随后被纳德拉取代，目前，鲍尔默仍然是微软的投资者。