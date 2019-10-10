太受欢迎？美参议员卢比奥要求审查抖音海外版2017年收购案

10月10日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，美国会参议员马可·卢比奥(Marco Rubio)要求美国国家安全机构审查TikTok母公司北京字节跳动对Musical.ly的收购行为。

卢比奥在致美国财政部长史蒂文·姆努钦(Steven Mnuchin的一封信中提出了这一要求。美国财政部领导美国外国投资委员会(CFIUS)，该委员会负责审查并购和股票购买，以确保这些行为不会损害美国国家安全。针对此消息，美国财政部没有立即置评。

针对卢比奥这类指控，TikTok在美国的一位女发言人表示，该公司所有美国用户的数据都存储在美国境内。

字节跳动是中国增长最快的初创企业之一，旗下今日头条、抖音及其国际版TikTok。TikTok已经吸引了大批美国青少年用户，并且也吸引阿里安娜·格兰德(Ariana Grande)、凯蒂·佩里(Katy Perry)等名流成为了其用户。

或许因为中国公司的身份，或者是在美国的运作获得过高的欢迎程度，才是TikTok引发美国议员们担忧和不自在的原因。

今年早些时候，中国游戏公司北京昆仑万维科技(Beijing Kunlun Tech Co Ltd)，接受了CFIUS的要求，同意出售旗下流行的同性恋交友应用Grindr。Grindr自2016年以来就一直是昆仑万维科技旗下企业。

美国政府声称，Grindr美国用户的私人信息被昆仑万维科技分享给了其在北京的一些工程师。

2017年12月，字节跳动斥资近10亿美元收购了Musical.ly。后来，字节跳动关闭了Musical.ly，并将用户转移到了自己的TikTok应用程序升级版。

Musical.ly于2014年推出，TikTok于2016年推出，这两个应用都可以让用户创建和分享各种内容的短视频，包括流行音乐和歌舞内容，并配有众多特效过滤器。

消息人士表示，一些知名风投公司和大型私人股本公司是字节跳动的投资者，这些投资者包括红杉资本（Sequoia Capital）、KKR、General Atlantic和Hillhouse Capital Group。