抖音要做过气网红的接盘侠？我看未必

近日，斗鱼女主播冯提莫在微博公布，与斗鱼合约已于9月30日到期，目前正在接洽新的合约。有坊间传闻称，冯提莫的新东家可能是音乐短视频平台抖音。

对此有从业者分析称，冯提莫本身商业价值并不像炒作的那么大，对比抖音力捧的罗志祥、薛之谦、王祖蓝等主流明星，网络主播出身的冯提莫不仅咖位太小，还频频报出隐婚、包养、涉黄、会计门等负面新闻，和抖音当前的运营策略、正能量形象匹配度都不高，抖音接盘冯提莫的可能性不大。

冯提莫商业价值几何？

对直播和短视频来说，烧钱的粗放式竞争已经成为过去，行业进入精细化运营阶段。对于抖音来说，如何将一个娱乐工具转化成商业化的工具，是他们在内容变现方面需要重点探索的。签约每一个红人或明星都意味着增加运营成本支出，因此除了品牌效应，签约冯提莫的投入产出比如何，将会是短视频平台考量的关键要素。

根据小葫芦对直播主播收入榜数据统计，2019年7月、8月、9月三个月，冯提莫所获得的的礼物打赏，在斗鱼主播收入Top100里排名分别仅为82名、69名和掉出100开外。而根据小葫芦数据粗略计算，同为英雄联盟板块知名大主播，冯提莫第三季度的收入与PDD相比，相差三倍还不止。数字不会撒谎，一直标榜斗鱼“一姐”的冯提莫，商业价值如此之低让人颇为意外。

多位直播行业人士分析称，大主播对平台而言并不赚钱，因为粉丝都是跟随比较久的，打赏都打过了，剩下的只有品牌效应。“对于冯提莫，斗鱼更像是倾力打造一个行业标杆，毕竟她是平台一手捧红明星厂牌主播，情分胜过赚钱。离开了斗鱼去抖音，是不是能享受到同等量级的资源倾斜，这不太好说。”某直播行业人士表示。

抖音真的需要冯提莫吗？

在抖音，罗志祥、薛之谦、杨幂、关晓彤、陈赫、王祖蓝、古天乐、杨紫等一线流量明星的短视频，获得最强的流量推荐，轮番登顶“明星爱DOU榜”Top10位置。抖音和这些明星之间的合作关系，简单来说是“互利互惠”，明星利用自身的品牌效应为抖音创造优质内容，吸引更多的流量，抖音则为明星们提供更符合当代年轻人触网习惯的宣发渠道，保持热度。

加入抖音，冯提莫面临的竞争将不再是斗鱼平台的一众主播，而是训练有素、艺能亮眼的顶级流量明星。比如粉丝数排名前三的陈赫、迪丽热巴和Angelababy，以及数百位粉丝量级过千万的抖音大v。

根据小葫芦数据显示，2019年9月，冯提莫直播间月活跃粉丝数仅为89.5万，人气指数在斗鱼平台排名75位，增粉指数排名57位，整体人气呈现下滑趋势。

“单纯网红的生命周期只有2年”是直播和短视频圈里人尽皆知的定律。综合来看，冯提莫在口碑、作品、知名度、商业运作上和真正的明星相比，还有很远一段距离。当被放置全网和真正的一线大咖正面battle的时候，冯提莫明显力不从心。而抖音在几乎囊括了所有优质明星之后，有必要豪掷天价签约费拿下一个冯提莫吗？答案显而易见。

企图比肩明星，或终被绯闻所累

冯提莫无疑是运气最好的女主播。她从2014年9月起在英雄联盟游戏版块网络直播，游戏打得一般却意外凭借翻唱歌曲获得网友青睐。之后的五年里，网络直播成为互联网风口之一，冯提莫也在斗鱼的力捧下，在直播行业红利期迅速蹿红。

蹿红之后，影响力变大，但冯提莫遇到的麻烦也更大。2015年底，镇江市某房地产公司担任会计的王某，挪用公款，用于个人挥霍和打赏女主播。随着不断的“砸钱”，王某与个别女主播迅速发展成男女朋友关系，为了契合“富二代”的身份，约会地点也经常摆在了五星级酒店的总统套房。据警方调查显示，王某挪用的900万公款中，仅打赏冯提莫的高达160余万，接到打赏后，冯提莫也私下与王某见面和约饭。

除此之外，最近几年她也频频被“隐婚、婚内出轨、被包养、不雅视频”等负面缠身。

不可否认，冯提莫的热度的确不低，但说到底是通过接二连三的负面争议炒作而来，对比主流明星们，冯提莫在娱乐圈的地位、口碑和吸金能力，既不叫好也不卖座，所谓的“一姐”言过其实。

2018年3月，抖音正式宣布品牌升级后，推出新slogan“记录美好生活”。从产品价值观导向上，抖音运营策略旨在加强平台的“正能量”。“美”和“好”的产品品质是抖音能够脱颖而出的最根本原因。而对比冯提莫的过往的负面形象，明显不符合抖音目前阶段的运营策略和价值观。

“冯提莫出来的时候刚好是直播行业刚风生水起的时候，算得上是时势造英雄。不过凭借互联网爆红又迅速衰败的网红比比皆是，从芙蓉姐姐、凤姐到庞麦郎，热闹过后都是一地鸡毛。或许正应了那句话‘每个人都能出名15分钟’，接下来该何去何从冯提莫还需要慎重考量”，上述业内人士如是说。