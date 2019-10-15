华为海思启动2020届海外留学生招聘：涉及多个岗位及芯片种类

根据华为海思官方消息，华为海思近日启动2020届海外留学生招聘，招聘范围包括2019年1月1日-2020年12月31日期间在海外高校取得学位的中国留学生，工作地点包括上海、北京、深圳、东莞、西安、武汉、成都、杭州、南京、苏州。

海思是全球领先的Fabless IC半导体与器件公司，其芯片与解决方案成功应用在全球100多个国家和地区，覆盖通信、智能终端、视频、物联网等多个领域。2018年海思先后推出了麒麟、巴龙、鲲鹏、昇腾等系列芯片，奠定了海思在半导体领域的关键地位。

招聘岗位

招聘的具体职位如下：

芯片与器件设计工程师，岗位意向：数字芯片、模拟芯片、芯片测试、芯片封装设计工程、ASIC芯片设计、芯片质量及可靠性、光芯片、处理器架构设计。

软件开发工程师，岗位意向：通用软件开发工程师、嵌入式软件开发工程师、网路安全工程师。

算法工程师，岗位意向：软件算法、通信算法、媒体算法。

人工智能工程师，岗位意向：机器学习、计算机视觉、AI平台/性能优化。

硬件技术工程师，岗位意向：单板硬件开发、射频技术、电源、光技术、逻辑、高速&高频信号完整性。

技术研究工程师，岗位意向：无线通信、车联网与自动驾驶、存储介质研究。

招聘范围

2019年1月1日-2020年12月31日期间在海外高校取得学位的中国留学生。

工作地点

上海、北京、深圳、东莞、西安、武汉、成都、杭州、南京、苏州