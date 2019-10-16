抖音海外版引进美国第三方组织，加强内容自我审查

10月16日消息，据国外媒体报道，短视频应用抖音国际版TikTok周二表示，它将引进一个由前美国国会议员参加的一个外部组织，对其内容的自我监管政策进行评估和提供咨询，包括儿童安全、错误信息和仇恨言论等。

TikTok表示，称作K&L Gates的该组织将与TikTok美国管理团队合作。该组织的成员包括前国会议员巴特·戈登（Bart Gordon）和杰夫·德纳姆（Jeff Denham）。

TikTok称，此举将提高在内容自我监管政策和保护用户做法方面的透明度。

TikTok是字节跳动公司旗下企业，它允许用户制作和分享具有特殊效果的短视片，在东南亚(包括印度)广受青少年用户欢迎。它在美国也吸引了大批美国青少年用户，并且其美国用户甚至还包括阿里安娜·格兰德(Ariana Grande)、凯蒂·佩里(Katy Perry，昵称是水果姐)等明星。

字节跳动2017年12月斥资近10亿美元收购了Musical.ly，并将其用户并入旗下TikTok。Musical.ly于2014年推出，是TikTok在美国市场的竞争对手，这两个应用都可以让用户创建和分享各种内容的短视频，包括流行音乐和歌舞内容。

TikTok与Facebook和Twitter等其他社交媒体公司一样，对自己平台内容的自我检查，都一直受到来自监管机构的担忧和不满。

鉴于此，全球最大的社交网络Facebook也正在成立一个外部监督委员会，作为一个独立的机构，对其平台内容进行检查和监管。