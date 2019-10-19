甲骨文联合CEO马克·赫德离世，在惠普时遭性骚扰指控

北京时间10月19日上午消息，甲骨文和惠普是硅谷内知名的两家公司。周五，曾任甲骨文联合首席官及惠普首席执行官的马克·赫德（Mark Hurd）离开人世，享年62岁。

甲骨文的创始人兼主席拉里·埃里森（Larry Ellison）证实了赫德离世的消息。

在一封致甲骨文员工的备忘录上，他这样写道：“马克是一位无可取代的挚友，也是一位值得信赖的同事。甲骨文失去了一位杰出且深受众人爱戴的领导者。在甲骨文任职期间，他影响过我们中的许多人。每个人都将记住马克的智慧，他总是可以快速分析、简化并解决问题。”

一个月前，赫德因健康问题离开了甲骨文。他在致员工的消息中表示：“我已经决定要多花些时间关注自己的身体健康。”从2014年开始，他就是公司的首席执行官和董事会董事。他曾和萨弗拉·卡兹（Safra Catz）一同担任过公司的首席执行官，埃里森在赫德离开公司后接管了他的工作。

在惠普时遭性骚扰指控

赫德在甲骨文的职业生涯始于2010年。此前的一个月，由于性骚扰指控，他辞去了惠普首席执行官的职务。惠普表示，赫德未能将其与女演员朱迪·费舍尔（Jodie Fisher）的私人关系告知董事会。当时，费舍尔是公司的营销外包商。

2010年，甲骨文的老板抨击惠普解雇赫德一事，称这是“继苹果董事会多年前解雇史蒂夫·乔布斯后最为糟糕的人事决定”。随后，他聘请了赫德担任公司的总裁，与萨弗拉·卡兹共事。

后来，惠普在一份监管文件中表示，外部调查确认赫德没有违反惠普的性骚扰政策，但他确实没有遵守惠普的商业行为标准。赫德在惠普的新闻发布会上承认，“在一些情况下，我没能遵守我在惠普推崇的信任、尊重和诚信原则。”

赫德带着1200万美元的现金及股票期权离开了惠普。

来到甲骨文

甲骨文是惠普的主要竞争对手之一，两家公司之间的纠葛由来已久。赫德的新任命引起了硅谷内一些人的不满。

惠普没让赫德如此轻松地实现跳槽：它对甲骨文提出诉讼，阻止赫德加入甲骨文。在2010年提交的法院文件中，惠普表示它认为赫德跳槽会让公司最具价值的商业机密置于危险境地。

但是甲骨文需要一位极具经验的“销售员”来帮助其发展云计算业务，以期能与亚马逊、微软以及谷歌进行抗衡。云计算业务的兴起使得甲骨文的中间件和数据库产品显得分外过时。

赫德加入甲骨文之后，公司在极大程度上扩展了云计算产品组合，尽管甲骨文依然远远落后于其竞争对手。赫德还启动了一个项目来招募大学毕业生担任甲骨文的销售人员。他曾预计，整个行业都将转向云计算。

赫德于1957年出生于纽约市上东区。之后，他来到佛罗里达州迈阿密上高中。1979年，他在德克萨斯州贝勒大学获得营销管理学士学位。

这位科技巨头的职业生涯始于1980年，当时他加入了NCR公司担任初级销售员。之后，一路晋升成为公司的首席执行官。在2010年跳槽加入甲骨文后，他于2014年被提拔为公司的首席执行官。他负责甲骨文的产品销售和营销，而卡茨则负责财务、法律和运营等工作。（芒立）