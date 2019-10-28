三条高铁同时发力！郑万铁路郑州局管段开始试运行

IT之家10月28日消息 中国铁路发布，继郑阜、商合杭铁路（郑州局管段）进入试运行阶段后，郑万铁路（郑州局管段）也迈入了试运行阶段。

10月28日11时57分，G55543次动车组列车从郑州东站开车，标志着郑万铁路郑州局集团公司管段进入试验运行阶段。由此，三条新建铁路郑州局集团公司管段均开始试验运行。

郑万、郑阜、商合杭三条新建铁路，联调联试检测列车分别于8月13日、8月17日、9月4日上线，在各相关单位的共同努力下，各项联调联试任务均已完成。经评价和验证轨道、供变电、接触网、通信、信号等系统的功能和适用性，各系统和整体系统功能总体已基本满足按运行试验方案组织列车进行运行试验的条件。在此基础上，郑阜、商合杭铁路已分别于10月25日、10月27日进入试验运行阶段。

自10月28日起，郑万铁路郑州局集团公司管段进入试验运行阶段，为期1个月，分别对运行图参数测试、故障模拟、应急演练、按图运行进行各项试验。其中按图行车试验，动车组开行方式分为部分列车运行和全部列车运行，分别在郑州东、郑州南、长葛北、禹州、郏县、平顶山西、方城、南阳东、邓州东等车站进行试验。

试验运行中，集团公司将对管内运行试验区段的沿线车站的正线、到发线、相关联络线的行车设备以及高站台、其他铁路建筑物等进行全面检查，确保满足高速铁路运营各项技术条件。

在按图行车期间，集团公司管内相关站车单位，将按照计划标准进行试验动车组作业组织，同时模拟办理旅客广播引导、站台接发列车等客运业务；相关工程建设单位和集团公司相关管理单位，加大线路、桥梁、站场、通信、信号、牵引供电、电力供电等主要行车设备质量维护，确保试验顺利实施。

郑万铁路位于豫、鄂、渝三省市境内，北接京广、徐兰客专，与陇海、登杞、京广、禹亳、平禹、孟平、宁西、汉丹等路网干支线相交，南端连接万州，郑州局集团公司管内正线长度约350.8km，正线速度目标值为每小时350公里。

郑万铁路郑州局集团公司管段开通运营后，将成为河南“米”字形高速铁路网的关键一笔，省内西南部将正式跨入高铁时代，将有力提升郑州全国性综合交通枢纽地位，助力中原地区更加出彩。