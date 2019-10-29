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爆料：Windows 10 20H1今年12月发RTM正式版，20H2正式版明年6月见

2019-10-29 15:01:20来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家10月29日消息 2019 Windows 10更新十一月版的代号为“19H2”，并不是一个很大的版本，它仅进行了一些改进。关键亮点包括在文件资源管理器中的新搜索体验，性能改进以及某些设备上更长的电池续航等。

与以前的版本相比，微软的2020年春季更新将具有更多新功能。例如，Windows 10 20H1更新支持基于聊天的新Cortana体验，重置和恢复计算机的新方法，Windows Update带宽限制，任务管理器改进等。

微软有足够的时间向Windows 10 20H1添加新功能，但一份新报告表明20H1更新可能会在今年12月尽快通过RTM正式版，以便于2020年早期发布。

据报道，Windows 10 20H1在内部已获得“功能完善”状态，而新版本将更侧重于修复错误和问题。该报告之所以有意义，是因为Windows Insiders几个月来都没有在20H1预览版本中获得任何新功能，而上一个主要的预览更新包括云重置功能。

在接下来的几周中，微软将在12月签署RTM版本。在此之前将更多精力放在完善Windows 10 20H1功能更新上。

微软还计划在2020年恢复两个主要更新。

这意味着2020年下半年将发布下一个重大更新Windows 10 20H2，可能具有不同的一些新功能。预计将在明年6月份发布正式版本。

Windows 10更新通常在每年4月-5月和10月-11月之间交付给消费者。由于Windows 10 20H1将于今年12月完成，因此微软可能会在明年1月或2月开始向用户推送更新。

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关键词：Windows 10微软

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