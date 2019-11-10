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中国移动易芝玲回顾O-RAN联盟进展：已有22家运营商、108家产业公司加入

2019-11-10 14:33:43来源：C114中国通信网作者：岳明责编：孤城评论：

11月9日消息今天，开放无线网络测试与集成中心（OTIC）成立大会在中国移动国际信息港举行，三家运营商的领导和来自业界53家公司的130多名代表，共同举行揭牌仪式并见证了OTIC的成立。

在成立大会上，O-RAN TSC主席易芝玲博士在发言中简要介绍了O-RAN OTIC目前进展及整体规划。

易芝玲表示，O-RAN联盟成立的目标是推动无线设备实现接口的开放，通过引入人工智能等新技术，积极研究开源、白盒参考设计，实现智能无线网络，并提高联合创新能力，降低产业成本。

据易芝玲介绍，O-RAN联盟自2018年10月成立以来，得到了产业界的广泛关注和认可，发展迅速。目前，已经有22家运营商、108家产业公司加入；成立了OSC开源社区，有12个开源项目；正式对外发布了18本规范和3套白盒参考设计，在2019年三大通信展（MWC/MWCS/MWCA）上做了16个原型展示。另外，O-RAN联盟还成立了TIFG焦点组，并计划于12月中旬于举办O-RAN异厂商互通展示峰会（O-RAN BeiJing Plugfest）。

据悉，自联盟成立以来，国内三大运营商积极参与O-RAN工作，并拉动中国厂商参与标准规范的制定，目前国内企业担任技术指导委员会联合主席、8个工作组中的7个联合主席及3个焦点工作组的联合主席职位，主导撰写并发布了已发布18本规范中的8本，三家运营商在2019年上海展期联合发布《开放参考设计：概念、进展和演进策略》白皮书，并先后在江苏、广东、安徽、山西等地开展白盒小站的现网试验工作。

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关键词：中国移动白盒

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