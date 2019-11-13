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多亏周杰伦《说好不哭》和霉霉《Lover》，腾讯音乐付费用户数量创新高

2019-11-13 10:05:23来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月13日消息 腾讯音乐（NYSE:TME）11月12日公布了截至9月30日的2019财年第三季度未经审计财报。报告显示，腾讯音乐第三季度总营收为人民币65.1亿元（约合9.10亿美元），与上年同期的人民币49.7亿元相比增长人民币15.4亿元，同比增幅为31.0%；归属于公司股东的净利润为人民币10.3亿元（约合1.44亿美元），与上年同期的人民币9.64亿元相比增长6.4%。

据腾讯音乐娱乐集团表示，公司进一步巩固了宣发能力。主要有三个大事件，一是发行周杰伦单曲《说好不哭》，二是发行Taylor Swift新专辑《Lover》同名主打歌，三是为TFBOYS六周年演唱会提供现场直播。

《说好不哭》歌曲9月16日晚上11：00在腾讯音乐娱乐集团旗下QQ音乐、酷我音乐、酷狗音乐三个音乐平台上线，25分钟后总销售量超229万张，销售额突破680万元；不到24小时，《说好不哭》销售额突破2000万元，成为QQ音乐平台历史销售额最高的数字单曲。

据悉，2019年第三季度，腾讯音乐娱乐集团在线音乐付费用户达到3540万，同比增长42.2%；音乐订阅服务收入达到9.42亿元，而去年同期为6.35亿元，同比增长48.3%。

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关键词：腾讯音乐QQ音乐周杰伦

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