马斯克：脑机接口公司可帮助治疗自闭症和精神分裂症

北京时间11月16日下午消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）日前表示，其“脑机接口”研究公司Neuralink开发的技术将可以帮助治疗与大脑相关的许多问题，包括自闭症和精神分裂症。

马斯克在接受采访时称：“我认为，Neuralink首先将解决许多与大脑相关的疾病，比如自闭症、精神分裂症和记忆力丧失等。每个人都会在特定的年龄阶段出现记忆力丧失的情况，父母可能无法记住孩子的名字，等等。”

目前还不清楚马斯克所说“Neuralink可以治疗自闭症”的意思，事实上自闭症并不是一种疾病，而是一种发育障碍。英国国家自闭症协会（NAS）网站指出：“自闭症不是一种疾病，不能‘治愈’。人们经常会觉得自闭，这是一个基本特征。”

马斯克认为，人类将来需要与机器相结合，成为一种“半机械人”，从而避免在人工智能时代被淘汰。为此，马斯克在2016年专门成立一家人工智能创业公司Neuralink，研究人机接口。

今年7月，Neuralink宣布已开发出一套系统，可以将数千个电子探针植入大脑，并有望在2020年开始在人类身上测试这项技术。Neuralink称，目前这套系统已经在动物实验中起了作用，一只猴子能够用大脑来控制计算机。

马斯克当时称，Neuralink的最初目标是帮助人们处理大脑和脊髓损伤或先天性缺陷。这项技术可以帮助那些因脊髓损伤而失去行动能力或感觉能力的截瘫患者。