没有新功能，微软Windows 10 20H1快速预览版19028开始推送

IT之家11月20日消息 微软今天推送了最新的Windows 10 20H1快速预览版19028系统更新，在该版本中微软日志中并未带来任何的新功能，但带来了一系列的改进和Bug修复，另外还有一些已知问题。
PC的常规更改、改进和修复
修复了一个最近的问题，可能导致在对接/断开设备时设置崩溃。此问题也可能影响了Action Center的启动性能。
修复了影响设置加载中“打印机和扫描仪”部分性能的问题。
解决了一个问题，导致“存储设置”下的“其他人”部分显示的大小不正确。
修复了一个可能导致“设置”中的Windows更新历史记录的问题，提示尽管已安装了累积更新，但仍需要重新启动。当安装按需功能，累积更新最初等待重新启动时，就会发生这种情况。
修复了与HEVC图像交互时可能导致“照片”应用崩溃的问题。
已知问题
由于某些Insider Preview版本和某些版本的BattlEye反作弊软件之间的操作系统更改，BattlEye和Microsoft发现了不兼容问题。为了保护可能在其PC上安装了这些版本的内测用户，微软对这些设备应用了兼容性保留，以防止受到影响的Windows Insider Preview版本。
尝试安装新版本时，微软正在调查有关更新过程暂停较长时间的报告。
微软已经知晓，对于某些内测人员来说，在通过URI (ms-settings:) 启动后，设置仍然不可用。
一些内测人员报告说，从“可选更新”部分成功安装打印机驱动程序后，该驱动程序仍显示为可用于安装。微软正在调查问题。
微软正在调查有关某些外部USB 3.0驱动器在连接后未响应启动码10或38的报告。