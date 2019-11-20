内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

没有新功能，微软Windows 10 20H1快速预览版19028开始推送

2019/11/20 12:21:35来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月20日消息 微软今天推送了最新的Windows 10 20H1快速预览版19028系统更新，在该版本中微软日志中并未带来任何的新功能，但带来了一系列的改进和Bug修复，另外还有一些已知问题。

PC的常规更改、改进和修复

  • 修复了一个最近的问题，可能导致在对接/断开设备时设置崩溃。此问题也可能影响了Action Center的启动性能。

  • 修复了影响设置加载中“打印机和扫描仪”部分性能的问题。

  • 解决了一个问题，导致“存储设置”下的“其他人”部分显示的大小不正确。

  • 修复了一个可能导致“设置”中的Windows更新历史记录的问题，提示尽管已安装了累积更新，但仍需要重新启动。当安装按需功能，累积更新最初等待重新启动时，就会发生这种情况。

  • 修复了与HEVC图像交互时可能导致“照片”应用崩溃的问题。

已知问题

  • 由于某些Insider Preview版本和某些版本的BattlEye反作弊软件之间的操作系统更改，BattlEye和Microsoft发现了不兼容问题。为了保护可能在其PC上安装了这些版本的内测用户，微软对这些设备应用了兼容性保留，以防止受到影响的Windows Insider Preview版本。

  • 尝试安装新版本时，微软正在调查有关更新过程暂停较长时间的报告。

  • 微软已经知晓，对于某些内测人员来说，在通过URI (ms-settings:) 启动后，设置仍然不可用。

  • 一些内测人员报告说，从“可选更新”部分成功安装打印机驱动程序后，该驱动程序仍显示为可用于安装。微软正在调查问题。

  • 微软正在调查有关某些外部USB 3.0驱动器在连接后未响应启动码10或38的报告。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Windows 10微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有