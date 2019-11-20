没有新功能，微软Windows 10 20H1快速预览版19028开始推送

由于某些Insider Preview版本和某些版本的BattlEye反作弊软件之间的操作系统更改，BattlEye和Microsoft发现了不兼容问题。为了保护可能在其PC上安装了这些版本的内测用户，微软对这些设备应用了兼容性保留，以防止受到影响的Windows Insider Preview版本。