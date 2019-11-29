静态类型编程语言 Nim 1.0.4发布！

IT之家11月29日消息 今年9月份，Nim中文官网上线！大家可以通过https://nim-lang-cn.org来访问。

Nim是一个新型的静态类型、命令式编程语言，支持过程式、函数式、面向对象和泛型编程风格而保持简单和高效。Nim从Lisp继承来的一个特殊特性--抽象语法树(AST)作为语言规范的一部分，可以用作创建领域特定语言的强大宏系统 。

Nim是一个编译型的具有垃圾收集的系统编程语言，有着极其卓越的生产/性能比。Nim的设计集中在三个E上：即效率(efficiency)、表达能力(expressiveness)和优雅(elegance)。

现在Nim 团队很高兴为大家带来 1.0.4 版本发布的消息，这是在 Nim 1.0.0 之后发布的第二个补丁版本。

想要了解更多关于 1.0.0 版本的细节，可以查看我们两个月前 版本发布说明。

距离前一个版本的发布尽管只是过去了一个月的时间，但这次的版本已经包含了超过 70 次新的提交, 新修复了 20 个问题，让我们的 1.0 版本变成了更好的样子。

安装 1.0.4

如果你已经用 choosenim 安装了之前版本的 Nim ，升级到 Nim 的 1.0.4 版本会非常简单:

$choosenim update stable

如果你还没有安装 choosenim ，你可以通过 这些说明 来下载和安装 choosenim，当然你也可以按照我们的 安装 页面直接安装。

更新日志

你可以 在我们的 GitHub 仓库中 查阅此版本的变更日志以及 Nim 的其余源码。

附《更新日志》

语言层面的变更

模仿早期版本的 Nim ，在运行时取消了对无符号整数转换的检查。文档中已针对这一改进做出了说明。查看 https://github.com/nim-lang/RFCs/issues/175 了解更多细节 (#12688)

添加了 or detectOs(Manjaro)，这样当检测到系统为 Manjaro 时，调用原生的包管理器会使用 pacman 进行包管理 (#12587)

--os:ios 编译指令现在也代表了 macosx (#12585)

导出了 nim.cfg 解析器，现在其他工具也可以调用 readConfigFile 了 (#12602)

BUG 修复

修复了 “在 OSX 上多次调用后，gorgeEx() 失败”的问题 (#12337)

优化和加强了 posix 模块 （#10723）

修复了 “Nim 的语法检查 允许使用 gorgeEx()，但不允许 writeFile()” 的问题，现在这两个都被提示 don’t run staticExec for ‘nim suggest 了 (#12491)

修复了 “一个算数的低级错误： -3 mod 7 == 3” （#12514）

修复了 “后端集成文档中 c2nim 链接失效” 的问题（#12537）

修复了 “‎具有默认值的泛型参数会导致不正确的泛型类型解析‎” 的问题 （#12528）

修复了 “再次出现的问题: compiler/vmgen.nim(354, 20) false leaking temporary 10 slotTempInt [AssertionError] (#12547)

修复了 “Windows 上的 64 位(只有在 64 位上有问题) nim 编译/链接断开” (#12536)

修复了 “除了最新的 devel 版本No =destroy for elements of closure environments other than for latest devel –gc:destructors” (#12577)

修复了 “[1.0.0] 无法使用 –cpu:avr 进行编译” (#12395)

修复了 “使用无效的对象变体会导致编译器崩溃” (#12379)

修复了 “import 之前写的编译指示会被静默忽略” (#5050)

修复了 “ strformat + asyncdispatch + const 同时使用会报错” 的问题 (#12612)

修复了 “--nimblePath 是附加的，需要一个无痛的解决方案” (#12601)

修复了 “nim.cfg 中 –define:FOO:VAL 的语法没有文档或者缺失” (#12367)

修复了 “使用宏生成的 vm 字符串无法正常使用” (#12670)

修复了 “staticRead() 引入的静态文件变更时，会强制触发重新编译。” (#12663)

修复了终止处理程序中调用 throw 引发的崩溃 (#12572)

修复了用于 具有字符串字段的对象 的 newLit (#12542)

文档更新