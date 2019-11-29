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华为智能音箱Sound X获TÜV南德语音交互认证

2019/11/29 21:56:25来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月29日消息  根据TUV南德认证检测的官方消息，近日TÜV南德意志集团为华为旗下首款高端旗舰智能音箱 Sound X颁发了智能语音交互China Mark认证证书。这是国内首张语音交互类认证证书。

据介绍，TÜV南德推出智能语音交互产品China Mark认证标志，重点考量音箱的音质属性和智能语音交互体验，从唤醒率、失误率、对话判断、执行响应、学习深度等方面综合对智能音箱产品的“实用性”进行考量，并通过这些严格的测试指标真正将“实用性”进行量化。

▲TÜV南德智能语音交互产品China Mark认证标志

华为Sound X智能音箱由华为和帝瓦雷联合打造，采用圆柱造型，类似于苹果的HomePod，其设计理念来自维也纳音乐大厅的穹顶。华为Sound X的双低音喇叭采用了高磁性钕铁硼稀土材质，并配备帝瓦雷专利Push-Push对称式声学设计及SAM低音增强技术，能够将爆棚的低音效果在2个双低音喇叭上实现。

华为Sound X还是首个通过Hi-Res认证的智能音箱，支持360度环绕音、智慧空间感知。华为Sound X还搭载了一碰传音技术，手机碰一碰音箱，就能放音乐，来电话时，音箱音乐自动暂停，还有一盖“消”音等便捷功能。目前，华为Sound X携手华为音乐和酷狗两大音乐平台，可以实现2000万+的歌曲与20万+Hi-Res高解析度歌曲。

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关键词：华为sound XTUV

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