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《王者荣耀》官方释出蔡文姬繁星游吟皮肤预览：首款玩家设计的皮肤

2019/11/30 11:12:13来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月30日消息 《王者荣耀》官方近日通过微博释出了蔡文姬新皮肤繁星游吟的最新展示信息，一起来看一下。

据官方介绍，蔡文姬新皮肤是王者荣耀首个源自玩家设计的皮肤，这款勇者品质皮肤将在12月5日开启限时秒杀。整套皮肤融合了希腊风格和百合花的元素，突出了蔡文姬的纯真与可爱。

蔡文姬在《王者荣耀》中通常会出现在中低端局的排位赛中，定位也是非常典型的辅助英雄，二技能可在敌人之间来回弹射，并且伴随有眩晕效果。

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关键词：《王者荣耀》蔡文姬

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