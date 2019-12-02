水滴筹公司最新道歉声明：核心是管理问题，调整绩效管理方式

IT之家12月2日消息 针对媒体报道，水滴筹线下人员服务环节出现问题，水滴公司再发声明，称公司第一时间成立工作组展开相应调查，并且全面暂停线下服务。

水滴公司表示，公司管理层认为，这类问题核心是公司的管理问题，水滴公司管理层自身必须对此负责，承担相应管理责任。

针对外界关心的地推人员绩效问题，水滴筹决定予以调整：舍弃原有以服务患者人数为主的绩效管理方式，调整为以项目最终过审的合格通过率为依据，考核围绕筹款全过程，侧重项目真实合规和服务质量维度。同时成立独立的服务监督团队，发现和查处不同渠道反馈的问题。

针对媒体报道中提及的“提成”，水滴公司表示，这实为公司自有资金支付给线下服务团队的酬劳，并非来自用户筹款。

以下为水滴公司最新声明全文：

有媒体报道水滴筹线下人员服务环节出现问题，公司第一时间成立工作组展开相应调查，并且全面暂停线下服务。水滴筹的宗旨是“经营信任”，对于这类事件的出现，我们感到愧疚和痛心，辜负了爱心用户的信任，我们深表歉意。

1、目前初步调查显示，线下人员违反服务规范的类似现象确有不同程度存在，我们还在进一步排查和发现问题，也会及时向公众公布进展。

2、公司管理层认为，这类问题核心是公司的管理问题，水滴公司管理层自身必须对此负责，承担相应管理责任。

3、就大家关心的绩效问题，水滴筹决定予以调整：舍弃原有以服务患者人数为主的绩效管理方式，调整为以项目最终过审的合格通过率为依据，考核围绕筹款全过程，侧重项目真实合规和服务质量维度。同时成立独立的服务监督团队，发现和查处不同渠道反馈的问题。

4、作为水滴公司非盈利模块的一部分，水滴筹从成立以来就一直坚持对筹款用户免费服务，相当长时间里还以救助金方式帮用户承担支付渠道手续费。报道中提及的“提成”实为公司自有资金支付给线下服务团队的酬劳，并非来自用户筹款。

5、我们将进一步强化监督机制，也将积极参与并推动正在倡导的行业自律机制，主动将相关举措落实到位，欢迎指导单位、媒体和广大社会爱心人士继续关注监督我们，帮助我们发现和改正问题。

北京水滴互保科技有限公司

2019.12.2