vivo手机新功能上线：可对Jovi大声说“召唤小冰”

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IT之家1月8日消息 今日，微软小冰官方宣布，内置Jovi语音的vivo手机正式支持“召唤小冰”功能。
vivo手机用户可通过对Jovi大声说“召唤小冰”，来实现这一功能，还可体验全新技能“美食达人”。
公开资料显示，微软小冰是由微软（亚洲）互联网工程院于2014年5月正式推出的融合了自然语言处理、计算机语音和计算机视觉等技术的完备的人工智能底层框架。
vivo人工智能品牌形象Jovi则于2018年3月亮相，支持人工智能美颜与人工智能游戏引擎等功能。
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