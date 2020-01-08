vivo手机新功能上线：可对Jovi大声说“召唤小冰”

IT之家1月8日消息 今日，微软小冰官方宣布，内置Jovi语音的vivo手机正式支持“召唤小冰”功能。

vivo手机用户可通过对Jovi大声说“召唤小冰”，来实现这一功能，还可体验全新技能“美食达人”。

公开资料显示，微软小冰是由微软（亚洲）互联网工程院于2014年5月正式推出的融合了自然语言处理、计算机语音和计算机视觉等技术的完备的人工智能底层框架。

vivo人工智能品牌形象Jovi则于2018年3月亮相，支持人工智能美颜与人工智能游戏引擎等功能。