贝索斯访印送“豪礼”，将再投10亿美元，印度部长却毫不客气

1月17日消息，据国外媒体报道，美国亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）访问印度期间宣布了一项10亿美元的新投资计划，要帮助印度中小企业数字化。但当地时间周四印度贸易部长表示，亚马逊的新投资并没有给印度带来任何好处。

越来越多的印度实体零售商指责亚马逊和沃尔玛旗下Flipkart等美国行业巨头违反印度法律，利用资金优势大打价格战，给当地商户造成数十亿美元的损失，并歧视小商家。但两家公司均否认这些指控。

贝索斯当地时间周三访问期间表示，亚马逊将在2014年承诺的55亿美元投资基础上，再追加投资10亿美元在印度帮助小企业开展在线业务。

印度贸易部长皮尤什·戈亚尔(Piyush Goyal)在新德里的一次安全会议上表示：“他们可能已经投入了10亿美元。但如果他们每年造成10亿美元的损失，那他们就必须提供10亿美元的资金。”

“所以，当他们投资10亿美元时，并不是在帮印度的大忙。”

亚马逊没有回复记者的置评请求。

在贝索斯访问印度之前，印度竞争委员会(Competition Commission of India)对亚马逊和Flipkart展开了一项调查，调查有关商品畸高折扣的指控以及这些公司是否歧视小卖家。

戈亚尔表示，这些指控是“每个印度人都关心的方面”。

印度只允许外国电子商务公司运营零售市场平台，让第三方卖家通过平台向消费者销售商品。小型零售商表示，亚马逊和Flipkart通过代理卖家或供应商来规避这些规定，并通过这些卖家或供应商提供大幅折扣。这两家公司均否认了这些指控。

戈亚尔对亚马逊近年来的投资表示欢迎，但质疑这些资金是否只是弥补了商品大幅打折造成的损失。

去年10月份，有报道援引印度公司注册处的备案文件称，亚马逊印度市场部门在截至2019年3月的财年亏损568.5亿卢比(合8.02亿美元)。

戈亚尔表示，“除非他们纵容掠夺性定价或一些不公平的贸易行为，否则一个市场怎么能造成这么大的损失？这些都是真正需要答案的问题。”

当地时间周四三名消息人士表示，贝索斯访问印度期间，印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)不太可能与其会面。尽管贝索斯出于贸易方面的担忧和印度正在进行的反垄断调查，多次要求与莫迪进行会面。

去年，印度对电子商务领域的外国投资实施了新的严格规定，迫使亚马逊重新调整业务结构，并导致两国之间的关系紧张。