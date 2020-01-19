挥挥手即可和账户里的钱“说再见”：亚马逊手掌支付已开始和Visa合作推广

据国外媒体报道，知情人士透露，亚马逊正计划开发一种终端，让顾客在店内终端上挥挥手就可以完成付款。

报道称，亚马逊计划将终端机推广到咖啡店、快餐店和其他商户，近期已经开始与Visa进行合作。此外，亚马逊也在与万事达进行商谈，包括摩根大通、富国银行在内的几家发卡行都表达了对这个项目的兴趣。

亚马逊所计划的支付方式是将客户的信用卡信息与他们的手掌信息相结合。顾客在收银台结账时可以使用自己的手掌进行“挥手”支付，无需出示手机或信用卡。