外媒：SpaceX正寻求在洛杉矶港建造星际火箭工厂

北京时间2月3日下午消息，据国外媒体报道，SpaceX正在与当地政府进行对话，希望在洛杉矶港建造一个新的火箭工厂。将工厂建在港口，可以让该公司方便地将其下一代Starship和Super Heavy载具运送到位于佛罗里达州的沿海发射台。国外媒体报道称，洛杉矶港的官员证实了双方之间的对话。

这并非SpaceX与洛杉矶港第一次进行类似的合作：该公司两年前曾获准在洛杉矶港建造工厂，并且双方达成了一个为期10年、年租金140万美元的租赁协议，但是这份协议于2019年被撤回。

SpaceX公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）曾表示，该公司计划以非常高的频率发射Starship，并且以每年100架的速度生产Starship，在未来10年中一共生产1000架。

要想在如此短的时间内生产如此多的大型载具，SpaceX毫无疑问将需要新的工厂。该公司当前在位于加州的工厂生产猎鹰9号和猎鹰重型火箭，并且对这两种载具进行陆上运输。然而由于Starship与Super Heavy的体积更大，因此它们将通过水路进行运输。

报道称，洛杉矶市议员乔·布斯卡诺(Joe Buscaino)表示，SpaceX可能将寻求在90天内建设至少一个临时生产设施，并投入运营，但是双方当前尚未敲定任何协议。