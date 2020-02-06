在没有开始菜单的情况下可以使用Windows 10吗？

IT之家2月6日消息 微软已于近期停止了对Windows 7的支持，与此同时微软也尝试在Windows 10中以开始菜单为核心来让用户获得更优秀的使用体验。

开始菜单是Windows最受欢迎的功能之一。早在2012年微软就采取了许多大胆的举措，包括从Windows 8中删除了开始菜单和开始按钮，许多人认为此举是微软针对触摸设备进行的优化。后期微软也根据用户反馈进一步完善了Windows 8，在Windows 8.1中开始按钮又回来了。在Windows 10中微软也保留了开始菜单并对其做出了一系列现代化的调整，包括实时磁贴设计等。

那么，用户可以在没有开始菜单的条件下使用Windows 10吗？

答案是：可以。一切都取决于用户使用计算机的方式。

开始菜单确实是人们经常使用的功能，但另一方面，它并不是用户必需的一项功能。例如，用户每天常用的应用程序都已经被固定在任务栏上，同时用户还会使用快速命令启动这些应用程序，这种情况用户显然不需要开始菜单。

不过对于想要立刻找到应用程序的用户而言，开始菜单仍然是一项十分重要的功能。对于那些不经常使用快捷指令来启动应用程序的用户而言，他们只需单击Windows 10菜单中的所有内容即可找到自己需要的应用程序。

微软正在考虑对开始菜单进行一系列改进，比如Windows 10X这种面向双屏和可折叠设备开发的操作系统中就具有一个现代的开始菜单，其并没有加入活动磁贴。微软此举可能是为减少用户对活动磁贴的使用，因为如今人们使用活动磁贴的频率不如几年前的Windows 8。

没有开始菜单的Windows 10可以达到简化桌面的目的，但同时也会让部分用户感到不适应。不过即使没有开始菜单用户依旧可以正常使用PC，而对于微软来说，砍掉开始菜单没有任何意义，简化开始菜单设计才是正确的选择。