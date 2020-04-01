特斯拉继续季末冲销量，分析师预计疫情致其业绩大降

北京时间4月1日早间消息，据外媒报道，由于特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）通常会在季末号召员工交付尽可能多的车辆，所以该公司往往会在此时使出浑身解数达成目标。

但受到新冠疫情影响，这种情况在今年3月效果不佳。虽然马斯克试图在部分地区通过“无接触”交付来提振交付量，但新冠疫情依然给所有汽车厂商带来巨大冲击。

分析师平均估计，特斯拉上一季度全球汽车交付量约为7.74万辆，这也是首次将Model Y跨界车包含在内。虽然这一数字可能较去年同期令人失望的数据实现增长，但却比2019年最后一个季度大幅下滑30%。

“每个季度的最后两个星期在特斯拉的交付量中占据的比例往往出奇得高。”摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯（Adam Jonas）说，“考虑到生产和物流受到的影响，我们应该为疲软的数据做好准备。”

乔纳斯预计特斯拉当季可能交付8.8万辆汽车，是媒体调查的6名分析师中预测数最高的一位。他表示，投资者可能会把重点放在未来几天的进展上，希望借此判断第二季度的需求情况，同时还会关注特斯拉的花费状况，以及马斯克宣布表示将在4月举行的“电池日”。

事实上，马斯克早在去年7月就曾经警告称，今年第一季度将“很艰难”。该公司CFO扎克利·科克霍恩（Zachary Kirkhorn）则在1月末的电话会议上指出，汽车行业“总会受到季节性因素影响”。

虽然特斯拉1月份预计2020年的交付量将轻松超过50万辆，但他也表示，该公司“对于新冠疫情的影响仍然比较粗浅”。