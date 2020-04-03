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继Find X2 Pro之后，OPPO Reno3/Reno3 Pro也正式登陆新加坡

2020/4/3 9:08:55来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月3日消息 OPPO Find X2 Pro在上个月已经登陆新加坡市场，现在，OPPO计划于4月10在该市场正式推出Reno3系列手机。

从现在起至4月9日，这两款设备可以在OPPO Shopee旗舰店进行预订。像往常一样，那些预购了该设备的人将获得特别的预购价格，以及令人兴奋的免费礼物。

对于那些预购了OPPO Reno3的用户，可以享受仅499新元（约人民币2470元）的特惠价以及免费获得一台OPPO Enco Q1。同样，预订了Reno3 Pro的用户将获得一对免费的OPPO Enco Wireless Buds（价值189新元，约人民币935元）。

对于未预定的用户，OPPO Reno3和Reno3 Pro在发布时的价格分别为549新元（约人民币2717元）和749新元（约人民币3707元）。

需要注意的是，国际版的Reno3 Pro与国行版本在配置上有些许不同，国际版Reno3 Pro不支持5G，是首款搭载联发科 Helio P95 芯片组的智能手机，其八核 CPU 有两个 Cortex-A75核心，运行频率达2.2 GHz，内存为8GB，存储空间是128GB 或256GB，支持 microSD 卡扩展。

IT之家了解到，国际版Reno3 Pro手机采用6.5英寸的 Super AMOLED 屏幕（非曲面），20:9的比例，FHD + 分辨率，支持屏下指纹。

此外，国际版Reno3 Pro是世界上第一款在OLED前面板上配备44MP + 2MP双打孔摄像头系统的智能手机。

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关键词：Reno3 ProOPPO Reno

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