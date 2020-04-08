CNNIC实行IPv6申请新规：大幅降低新用户办理IPv6地址年费

IT之家4月8日消息 ，为支持新型基础设施建设，加快推进我国IPv6规模部署，鼓励广大互联网服务提供商和相关企事业单位申请并使用IPv6地址，中国互联网络信息中心（CNNIC）将于5月1日起，实行新规加大IPv6地址申请支持力度。

（一）大幅降低新用户办理IPv6地址年费。支持IPv6地址独立开户，将每一级别地址量年费降为当前年费的50%。

（二）加快IPv6地址申请办理进度。对于默认/32地址空间的IPv6地址申请，随时申请随时办理。

（三）加大对IPv6规划指导和培训力度。对于有较大块IPv6地址申请需求的单位进行免费规划指导。优先向新申请IPv6地址的单位提供IPv6培训。

目前全球IPv4地址几近消耗殆尽，必须大力推广IPv6以满足国家“新基建”对IP地址资源的需求。作为国家的互联网络信息中心，CNNIC将进一步在地址分配、技术标准研发、国内外技术培训与交流方面加大对IPv6的支持力度。

疫情之下，以数据为关键生产要素的数字经济已成为我国经济社会运转的重要保障。中国互联网络信息中心（CNNIC）积极履行作为互联网基础资源领域“国家队”的社会责任，推出三项措施：

（一）向疫情防控和复工复产重点单位提供免费域名解析服务。即日起至2020年12月31日，CNNIC SDNS云解析平台免费向党政机关、医疗机构、公共应急、教育教学等疫情联防联控单位、重点工业互联网企业和受疫情影响严重的中小企业等用户提供高性能解析服务。对平台现有用户域名全面提升服务能力，依托“国家互联网基础资源大数据（服务）平台”免费提供包括安全监测、预警在内的解决方案。

（二）大幅降低国家域名保护锁服务使用成本。国家域名保护锁是目前国家域名（.CN/.中国）最高安全级别的安全锁定服务，为进一步保障企事业单位网站域名安全，CNNIC对2020年新申请和续约国家域名保护锁服务的用户推出服务费首年一折优惠。

（三）加大IPv6地址申请支持力度。为进一步落实国家IPv6规模部署，CNNIC作为国家级IP地址分配机构推出降低新用户IPv6地址年费、加快IPv6地址申请办理速度、加强IPv6技术培训和规划指导服务等举措。

IT之家获悉，CNNIC是亚太互联网络信息中心（APNIC）认定的中国大陆地区唯一的国家互联网注册机构（NIR），于1997年成立了以CNNIC为召集单位的CNNIC IP地址分配联盟，帮助中国大陆地区的相关单位和组织从APNIC申请IP地址、AS号码互联网资源。